TikTok se brani: Evo što kažu o skupljanju podataka i špijunaži

Kina je optužila SAD za preuveličavanje strahova vezanih za nacionalnu sigurnost zbog TikToka, rekavši da se iza svega nalazi tržišna konkurencija. Američkim vladinim agencijama je, podsjetimo, naređeno da obrišu kinesku aplikaciju sa svih uređaja osoblja u roku od 30 dana zbog kibernetičke sigurnosti, a sličan potez uvode Kanada i EU

TikTok je 2020. zamalo izbjegao blokadu aplikacije u SAD-u te se susreo sa svakodnevnom gomilom pitanja o kibernetičkim rizicima koje može uzrokovati. Zahvaljujući hrpi složenih pravnih izazova debata je s vremenom utihnula te je dolaskom Joea Bidena na vlast 2021. u jednom trenu i službeno završena.

Dvije godine kasnije aplikacija je opet pod nišanom i posljedice bi mogle biti još veće.

U vrijeme Trumpove vladavine TikTok je imao oko 800 milijuna preuzimanja, a sad ih ima 3,5 milijardi. Dodamo li tome porast geopolitičkih tenzija između Kine i Zapada, jasno je da je njegova budućnost upitnija nego ikad. TikTok je predstavio odgovore na tri zabrinutosti vezane uz kibernetičku sigurnost te objasnio način na koji ih firma rješava.

TikTok sakuplja 'ogromne' količine podataka

U nedavnoj je izjavi za BBC predstavnica TikToka objasnila da njihova aplikacija sakuplja podatke 'po industrijskim standardima'. Kritičari, podsjetimo, nerijetko optužuju TikTok zbog sakupljanja ogromne količine podataka. Izvješće australske kompanije Internet 2.0, objavljeno prošlog srpnja, najčešće se citira kao izvor dokaza za to.

Stručnjaci su proučavali izvorni kod aplikacije te izvijestili da ona vrši 'ekscesivno sakupljanje podataka'. Analitičari tvrde da TikTok sakuplja lokaciju, vrstu uređaja i podatke o drugim aplikacijama koje korisnik ima na smartfonu. Sličan je test obavio Citizen Lab te zaključio da 'u usporedbi s drugim društvenim mrežama TikTok sakuplja otprilike istu količinu podataka za praćenje korisnika'.

Nedavno izvješće Instituta za tehnologiju u Georgiji navodi da 'druge društvene mreže rade istu ili sličnu stvar kao i TikTok'.

Kineska vlada koristi TikTok za špijunažu

TikTokova glasnogovornica rekla je BBC-ju da je kompanija potpuno nezavisna te da 'nikad nije predala podatke kineskoj vladi niti je kineska vlada ikad to tražila'. Premda aplikacija smeta stručnjacima za kibernetičku sigurnost, većina nas smatra da je slanje osobnih podataka društvenim mrežama dio 'faustovskog ugovora'.

U zamjenu za njihovu uslugu dozvoljavamo im da sakupljaju informacije o nama te nam serviraju personalizirane reklame i prodaju naše podatke drugima koji ih koriste za istu svrhu - reklame.

Problem koji kritičari imaju s TikTokom je to što kompaniju drži pekinški ByteDance te što se radi o neameričkoj aplikaciji koju Amerikanci jako vole. Facebook, Instagram, Snapchat i YouTube, primjerice, sakupljaju sličnu količinu podataka, no razlog za to što nisu na meti njihovo je podrijetlo.

Američki zakonodavci godinama podrazumijevaju razinu povjerenja u kompanije da se sakupljani podaci neće koristiti za ugrozu nacionalne sigurnosti. Trumpova izvršna naredba optužila je TikTok za sakupljanje podataka koje bi se moglo iskoristiti za 'praćenje federalnih zaposlenika, stvaranje dosjea osobnih informacija za ucjenjivanje i korporativnu špijunažu'. Dosadašnji dokazi upućuju na to da je riječ o teoretskom riziku koji je podupro kineski zakon iz 2017., koji navodi da sve kineske organizacije i građani moraju podržati, pomagati i surađivati' s kineskim obavještajnim službama.