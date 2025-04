TikTok pod lupom EU-a zbog opasnog novog trenda: Što je to SkinnyTok

TikTokove smjernice i stvarna situacija

Prema pravilima zajednice, TikTok navodi da ne dopušta sadržaj koji promovira poremećaje prehrane ili opasno ponašanje vezano uz mršavljenje. Međutim, određeni tipovi sadržaja, poput savjeta za kontrolu težine, i dalje su dopušteni za korisnike starije od 18 godina, iako se navodno ne prikazuju u For You feedu.

No, kada upišete #SkinnyTok, prvo se pojavi poruka: 'Vi ste više od svoje težine,' uz poveznice na pomoćne resurse poput NEDA (Nacionalna udruga za poremećaje prehrane). No, nakon toga slijedi lavina sadržaja koji prikazuje restriktivne dijete, 'body check' videe i prije-poslije transformacije, piše Fast Company.

Popularne fraze uključuju 'Unhinged skinny advice' (Nepromišljeni savjeti za mršavljenje), 'Being skinny is an outfit' (Mršavost je kao modni dodatak), 'Nothing tastes as good as skinny feels' (Ništa nema tako dobar okus kao osjećaj biti mršav).

Digitalni trend, stvarne posljedice

Slični sadržaji su već desetljeće prisutni na internetu, posebno na Tumblru ranih 2010-ih, no njihova nova eksplozija na TikToku dolazi u trenutku kada su lijekovi za mršavljenje (npr. Ozempic) sve popularniji, dok body positivity pokret slabi.

Podaci to potvrđuju: prema Trilliant Health izvješću, broj posjeta liječnicima zbog poremećaja prehrane kod mladih ispod 17 godina u samo pet godina porastao je za više od 100 posto. Konkretno, posjeti povezani s anoreksijom između 2018. i 2022. su porasli za 129 posto.

S obzirom na slične propuste koje je Instagram imao 2021. u borbi protiv sadržaja koji promoviraju anoreksiju, nadajmo se da će TikTok izvući pouke i proaktivno zaštititi najranjivije korisnike.