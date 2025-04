Prednarudžbe za Nintendo Switch 2 izazvale kaos u SAD-u

Kako navodi Verge, nakon gotovo sat vremena frustracije, neki su uspjeli rezervirati svoju konzolu, ali zalihe su ubrzo nestale sa svih prodajnih mjesta.

Target je među prvima omogućio prednarudžbe, no proces kupnje bio je izrazito nepouzdan. Mnogi su uspjeli doći do završnog koraka naplate, ali tada su ih dočekale prepreke – od zahtjeva za ažuriranjem adrese do tehničkih pogrešaka prilikom obrade plaćanja. Čak i oni koji su uspjeli dovršiti narudžbu ubrzo su izvijestili da su im otkazane. Iako su se zalihe povremeno pojavljivale, Target je u međuvremenu potvrdio da su i samostalna konzola i paket s igrom Mario Kart World rasprodani.