Teslin Cybertruck uskoro bi se mogao transformirati u - čamac

Za to je, dodao je, uglavnom potrebno nadograditi brtve na vratima kabine.



Muskov komentar uslijedio je nakon što je Lars Moravy, Teslin potpredsjednik za inženjering vozila, nedavno rekao bivšem voditelju talk showa Jayu Lenu kako je Musk zainteresiran za to da se Cybertruck može transformirati u čamac.



'Možda treba dodati malo dodatnog uzgona', rekao je Moravy Lenu, 'Ako ste kreativni, mogli biste smisliti kako staviti izvanbrodski motor uključen u svoju utičnicu, uključiti ga sa zaslona i otići na vožnju čamcem.'



Nije to prvi put kako je Musk izrazio želju da njegov nedavno predstavljeni potpuno električni pickup poprimi amfibijska svojstva.



Još prije godinu dana objavio je kako će Cybertruck će biti dovoljno vodootporan da nakratko posluži kao čamac, tako da može prijeći rijeke, jezera, pa čak i mora koja nisu previše valovita.



To, naravno, ne znači da Cybertruck to sad može, pa ne biste to trebali iskušavati, ako dođete u priliku za to.



Neobičan dizajn Cybertrucka već ga izdvaja od konkurentskih električnih kamioneta. Mogućnost plutanja podigla bi tu jedinstvenost na potpuno novu razinu.



Nije spomenut vremenski okvir u kojem bismo mogli vidjeti Cybertruck koji može plutati na vodi. Cybertrucku je trebalo četiri godine od najave do predstavljanja, stoga treba očekivati kako se to neće dogoditi tako skoro, piše Digital Trends.