Talijanski tinejdžer postaje 'prvi katolički svetac digitalnog doba': Tko je bio Carlo Acutis

Kanonizacija Carla Acutisa, tinejdžera kojeg mnogi nazivaju prvim katoličkim svecem digitalnog doba, održat će se u nedjelju 7. rujna, objavio je u petak papa Lav XIV. Iako je Acutis trebao biti proglašen svetim još 27. travnja, događaj je odgođen zbog smrti pape Franje

Pokojni je dječak, koji je 2006. u dobi od 15 godina preminuo od leukemije, koristio računalne vještine za širenje vjere, a do smrti je vodio internetske stranice milanske biskupije i kasnije vatikanske akademije. Već proglašen blaženikom Katoličke crkve 2020. godine te 'Božjim influencerom' ili 'cyber ​​apostolom', Acutis je većinu svog kratkog života proveo šireći katoličku vjeru na internetu. Sada privlači nove generacije hodočasnika na svoje počivalište. Posvećeno je vjerovao u čuda, a neposredno prije smrti završio je razvoj web stranice za praćenje lokacija prijavljenih katoličkih čuda diljem svijeta. Rođen je u Londonu 3. svibnja 1991., a roditelji su mu Talijani i uglavnom je odrastao u Milanu. Praznike je provodio u drugom domu obitelji u Assisiju, a umro je u Monzi u sjevernoj Italiji. Njegova obitelj je bogata i nije bila religiozna, no on je od mladosti bio prožet gorljivom vjerom.

Svaki dan išao je na misu, a njegova majka Antonia Salzano Acutis opisuje ga kao 'dobro odgojenog i velikodušnog dječaka' koji je 'davao sve svoje igračke - uvijek s osmijehom'. 'Osjećala sam da je poseban i neobičan dječak', rekla je Salzano Acutis AFP-u u vrtu zaklade posvećene njezinom sinu na planini iznad Assisija. Sa samo devet godina pomagao je beskućnicima na ulicama i donosio im hranu, prisjetila se. 'Govorio bi: 'Ja imam sve, ovi ljudi nemaju ništa, je li to pošteno?' ' rekla je njegova majka. Imao je talent za računala, volio je videoigre i širio je nauk Isusa Krista internetom, istovremeno svjestan njegovih opasnosti. Njegova je majka rekla da je kupio PlayStation kad je imao osam godina, ali se ograničio na sat igranja tjedno; bio je oprezan, shvaćajući da bi sve duže od toga moglo izazvati ovisnost. 'Živimo u složenom društvu u kojem se ponekad čini da tehnologija apsorbira sve', rekla je Salzano Acutis. 'Zašto je Carlo znak nade? Zato što je kroz sve to prošao neokrznut, pokazao je da moramo biti gospodari tim stvarima, a prije svega ih je iskoristio da bi činio dobro', rekla je.