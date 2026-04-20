T Business Akademija 22. travnja u Rijeci

Drugo od šest regionalnih događanja održat će se u utorak 22. travnja u 12:30 sati u hotelu Hilton Rijeka Costabella , a lokalni poduzetnici, obrtnici i vlasnici malih tvrtki moći će iz prve ruke saznati kako umjetna inteligencija, digitalizacija i kibernetička sigurnost mogu konkretno poboljšati njihovo svakodnevno poslovanje.

Što očekuje sudionike u Rijeci

Na riječkom događanju sudionike očekuju dvije panel-diskusije. Prva, 'Mindset za novo doba: kako razmišljaju oni koji su korak ispred', u kojoj će svoje poduzetničke priče podijeliti Višnja Željeznjak, riječka poduzetnica, podcasterica i suosnivačica platforme za promociju eksperata Eduza te Mate Janković, chef, poduzetnik i osnivač restorana SOL tapas na hrvatski, široj javnosti poznat i kao član žirija MasterChef Hrvatska. Panelu se pridružuje i Domagoj Paripović, direktor Sektora marketinga za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma, a razgovor moderira Iva Šulentić.

Druga panel-diskusija posvećena je rizicima poslovanja koje mali poduzetnici često prepoznaju tek kad se dogode - od kibernetičkih prijetnji do poslovnog kontinuiteta. Uz panele, na programu su stručna predavanja o primjeni umjetne inteligencije te o poslovnoj konkurentnosti i otpornosti. Sudionici mogu sudjelovati i u nagradnoj igri s vrijednim Honor nagradama.

Otvoren natječaj za mentorsku podršku

Uz riječko događanje, Hrvatski Telekom poziva poduzetnike diljem Hrvatske na prijavu na natječaj za mentorsku podršku tijekom 2026. godine.

Deset odabranih tvrtki dobit će osobnog mentora iz Kluba poduzetnika seniora Sentor - iskusne poduzetnike koji poznaju stvarnost malog poslovanja iznutra, a program je potpuno besplatan. Prijaviti se mogu tvrtke, obrti, samostalne djelatnosti i OPG-ovi s najviše 10 zaposlenih. Prijave su otvorene do 4. svibnja na https://t-akademija.ht.hr/.

O Akademiji

T Business Akademija nastavak je programa Akademija Poslovni START kroz koji je u 2025. prošlo više od 4.000 sudionika i 300 tvrtki iz cijele Hrvatske. Novo izdanje širi fokus na sve poduzetnike koji žele digitalnu nadogradnju. Program obuhvaća šest edukacija uživo u šest gradova, preko 20 webinara, cjelogodišnji mentorski program te natječaj za najbolju poslovnu ideju s nagradom od 5.000 eura. Akademija je dio šire inicijative Hrvatskog Telekoma za podizanjem digitalne pismenosti. Uz program „AI ti to možeš" namijenjen građanima, Akademija pokriva poslovnu stranu te jednadžbe.

Program se provodi u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK), Zagrebačkom školom ekonomije i managementa (ZŠEM), Zagrebačkom bankom, Croatia osiguranjem, Halpetom i Honorom. Sudjelovanje je besplatno i otvoreno svim poduzetnicima, neovisno o tome jesu li korisnici Hrvatskog Telekoma. Prijave, program, mentorstvo, webinari i baza znanja - objedinjeni na jednoj platfformi: https://t-akademija.ht.hr/