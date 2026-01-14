'Jesi li mrtav?': Kineska aplikacija bizarnog imena postala hit, samci je masovno skidaju

Aplikacija koja se na kineskom zove Sileme, što se prevodi kao 'Jesi li mrtav?', 'jednostavan je sigurnosni alat stvoren za ljude koji žive sami', od studenata do samaca zaposlenih u uredima ili 'bilo koga tko odabire samotnjački stil života', istaknuo je razvojni tim.

Aplikacija zahtijeva postavljanje jednog kontakta za hitne slučajeve i šalje automatske obavijesti ako se korisnik ne prijavi nekoliko uzastopnih dana.

Kina možda ima do 200 milijuna samačkih kućanstava i stopa samačkog života premašuje 30 posto, objavio je državni list Global Times. Sileme je u utorak na svom službenom Weibo profilu objavio da će aplikacija u novoj verziji, koja će uskoro biti objavljena, biti preimenovana u Demumu.