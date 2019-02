Evo što bi novi PlayStation 5 mogao ponuditi igračima

Popularna konzola iz Sonyja na kraju je svojeg petogodišnjeg ciklusa, što znači da nas uskoro čeka velika nadogradnja.

Premda je Sony očigledni pobjednik ove sezone rata konzola, kompanija ne planira sjediti na rukama. PlayStation čekaju četiri velike ekskluzive Days Gone, Death Stranding, The Last of Us Part II i konačno - Ghost of Tsushima. Days Gone na tržište dolazi u travnju, no ostale tri igre nemaju datume izlaska, što znači da bi se moglo raditi o višeplatformskim naslovima. Uostalom, Sony je već najavio da ne dolazi na E3 2019., što znači da nemaju ništa novo za predstaviti te da se pripremaju za gore spomenutu sljedeću generaciju hardvera.