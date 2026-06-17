Hrvatska se priprema za eru kvantnih računala: Završen projekt vrijedan gotovo 10 milijuna eura

Kroz projekt su razvijani i testirani elementi kvantne komunikacijske mreže, arhitektura buduće nacionalne QCI infrastrukture, zemaljska optička infrastruktura, rješenja za upravljanje kriptografskim ključevima te mogućnosti povezivanja s budućom svemirskom komponentom kvantne komunikacije. Hrvatska je na taj način stvorila preduvjete za povezivanje s europskom kvantnom komunikacijskom infrastrukturom i sudjelovanje u razvoju nove generacije sigurnih digitalnih mreža.

Kvantne tehnologije integrirali smo kao dodatni sloj u sustave klasičnih telekomunikacijskih mreža i kriptografske mehanizme te im značajno podignuli razinu sigurnosti od predviđenih kibernetičkih napada kvantnim računalima u budućnosti', istaknuo je Bojan Schmidt , voditelj projekta CroQCI i voditelj Službe za primjenu i integraciju tehnologija u CARNET-ovom Sektoru za umjetnu inteligenciju.

'Uspješnom implementacijom kvantne komunikacijske mreže između osam lokacija u gradu Zagrebu, zajedno s demonstracijom stvarnih primjera korištenja u produkcijskoj okolini, od infrastrukture podatkovnih centara do aplikacija krajnjih korisnika, pokazali smo da kvantne komunikacije nisu više isključivo u domeni laboratorijskih istraživanja. Projekt CroQCI povezao je institucionalna multidisciplinarna znanja iz područja fotonike, kvantne optike, kvantnih komunikacija, razvoja i upravljanja konvencionalnim telekomunikacijskim mrežama, kriptografije te općenito mrežne i računalne sigurnosti.

'Na temelju znanstvenih rezultata koje je smo prethodno postigli na međunarodnom planu, izgradnji prve, i u tom trenutku u svijetu jedinstvene kvantno-komunikacijske mreže temeljene na kvantnoj prepletenosti 2019. godine u Bristolu, a zatim i u demonstraciji prve kvantne komunikacije između Italije, Slovenije i Hrvatske u okviru sastanka zemalja članica prestižne grupe G20 2021. godine, u CroQCI-u smo donijeli znanje te razvili i izgradili hrvatske kvantno-komunikacijske sustave i prvu hrvatsku mrežu za ultra sigurne komunikacije čija se sigurnost temelji na zakonima kvantne fizike', rekao je dr. sc. Martin Lončarić, fizičar s Instituta Ruđer Bošković i znanstveni voditelj CroQCI-a.

Razvoj kvantne komunikacijske infrastrukture odgovor je na jedno od najvažnijih sigurnosnih pitanja digitalnog doba: kako dugoročno zaštititi podatke, komunikacijske kanale i kritične sustave u svijetu u kojem će kvantna računala moći ugroziti dio današnjih kriptografskih metoda. Projekt CroQCI stoga nije samo istraživačko-tehnološki projekt, već i strateško ulaganje u digitalnu otpornost Hrvatske. Rezultati projekta predstavljaju temelj za daljnji razvoj sigurnih komunikacijskih sustava nove generacije.

CroQCI je projekt ukupne vrijednosti 9.9 milijuna eura, financiran sredstvima programa Digitalna Europa uz nacionalno sufinanciranje te podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Voditelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, dok je znanstveno vodstvo osigurao Institut Ruđer Bošković. Partneri u projektu su Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu – Srce, Institut za fiziku, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odašiljači i veze d.o.o. te Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.