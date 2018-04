Stiže nam nova aplikacija za hranu, drugačija od svega što ste dosad vidjeli

Iz Hrvatske kreće nova platforma koja spaja ljude koji se žele kvalitetno hraniti, no za to nemaju vremena, s kuharima koji znaju pripremiti takav obrok, ali nemaju prostor u kojemu bi ga mogli ponuditi. Cijela stvar odvijat će se uz pomoć - kriptovaluta, evo i ostalih detalja

CookUp se planira pozicionirati unutar tržišta naručivanja i konzumiranja hrane van kuće, za koje se procjenjuje da je globalno 'teško' 83 milijarde dolara . Projekt će najprije zaživjeti u Sjedinjenim Američkim Državama, točnije Kaliforniji. Ivušić je rekao kako očekuje širenje i na europsko tržište 'vrlo brzo' no da to ponajprije ovisi o uspjehu platforme na primarnim tržištima.

Ideja je da to bude 'centralna platforma koja će skupiti sve ljude koji kuhaju, koji imaju interes prema kuhanju i ljude koji traže kvalitetnu alternativu na području hrane', rekao je Ivušić.

Platforma će spajati tri vrste korisnika od kojih su prvi kuhari koji će od svog rada moći zaraditi, bilo da žele kuhati ili podučavati druge. Potom korisnici njihovih usluga i na kraju humanitarne udruge za borbu protiv gladi u zemljama trećeg svijeta kojima će biti donirana trećina prihoda tvrtke koji će se ubirati iz transakcija i oglašavanja.

Riječ je o prvom ICO (Initial Coin Offering) projektu vezanom uz kuhanje koji se provodi u Hrvatskoj, a omogućit će svima koji vole kuhati da svoje usluge ponude na tržištu.

'Na taj način ljudima se pruža sloboda da rade ono što vole, ponude svoje usluge tržištu i pritom ostvare dodatan izvor prihoda. S obzirom na to da do sada nisu imali tu mogućnost, CookUp ima potencijal napraviti globalnu revoluciju u području pripreme i konzumiranja hrane', kazao je Ivušić.

Transakcije unutar CookUpa odvijat će se razmjenom podataka pomoću CHEF Tokena kojeg korisnici mogu aktivirati na službenoj web stranici. Ukoliko do sada ne posjeduju neku kriptovalutu, najprije će morati otvoriti račun (wallet) kako bi mogli obavljati transakcije, odnosno plaćati hranu. Tokene će biti moguće platiti kreditnim karticama te Ether ili nekom drugom kriptovalutom, a aktivirat će se 20. travnja.

ICO kampanja financiranja počinje 5. svibnja i traje do 1. srpnja, a prethodit će joj Proof of Care razdoblje tijekom kojeg investitori mogu ostvariti bonus u količini do 400.000 CHEF Tokena, što po trenutnoj tržišnoj vrijednosti iznosi približno 100.000 kuna.

Maksimalan broj tokena je 630 milijuna, a cijena će im se formirati na tržištu, ovisno o potražnji. Projekt će se pokriti skupi li najmanje 7000 Ether coina, a hard cap ili gornja granica iznosi 22.500 coina. Ukoliko ne prikupe dovoljno sredstava, svi će investitori dobiti povrat novca.