Višak hrane po 50 posto manjim cijenama: Stiže domaća aplikacija Crumbs

'To je zapravo aplikacija za prodaju i kupovinu viškova hrane, čiji je cilj smanjiti njezino rasipanje i doprinijeti održivosti. Kako smo vidjeli da tako nešto nema u Hrvatskoj, odlučili smo razviti takvo rješenje koje smo vidjeli da već funkcionira po svijetu', kaže za Hinu kreator i osnivač Crumbs.hr platforme i aplikacije Antonio Matušan , inženjer sa završenim FER-om.

Korisnici koji instaliraju aplikaciju, čije je korištenje za njih besplatno, od rujna će moći vidjeti tko i gdje prodaje hranu koja nije prodana tijekom dana, a među prodavateljima za sada imaju pojedinačne i lance pekarnica, manje trgovine i kvartovske prodavaonice, voćarne, ali i ugostiteljske objekte, većinom one koji rade 'gablece' i sl.

Ujedno je to i prva takva domaća aplikacija, za čiji su im razvoj dodatni poticaj i povod i podaci o bacanju hrane u Hrvatskoj, po kojima se godišnje baci više od 280 tisuća tona hrane ili 71 kilogram po stanovniku, a gotovo 40 posto od toga je jestivo.

To ne znači, kaže Matušan, da tu ne mogu biti i restorani a la carte, ima i njih, jer i oni ako procijene da su nečega skuhali previše, a ostaje im, to mogu na platformi prodavati, kao i hranu i dio pića (npr. sa skorim istekom roka trajanja ili sl.) i veliki trgovački lanci, a s nekima za sada još oko toga razgovaraju. U planu su i cvjećarne, jer se, kaže, i svježe cvijeće dosta baca.

Kako aplikacija funkcionira

'Aplikacija funkcionira tako da korisnici na platformi mogu izabrati tzv. pakete iznenađenja u kojima su viškovi hrane od tog dana i preuzeti ih osobno u trgovini ili kod ugostitelja. Sadržaj paketa nije skroz poznat jer objekti ne znaju što će im od hrane ostati na kraju dana, no korisnici to mogu provjeriti tijekom dana u aplikaciji, i što je važno, biti sigurni da je ono što kupuju unutar roka trajanja i s popustima najmanje od 50 pa i do 70 posto', objašnjava Matušan.

Primjer paketa iz pekarnica može biti samo slana ili samo slatka peciva, ili iz trgovine neka druga, razna hrana koja se taj dan, po procjeni prodavatelja, neće prodati itd. Plaćat će se moći isključivo putem aplikacije, a roba tj. hrana osobno se po dogovoru preuzima na prodajnoj lokaciji, s time da prodavatelji uz sniženu cijenu moraju navesti i redovnu koliko bi taj neki paket inače koštao.

'Svaki dan nam se javlja sve više prodavatelja, i njihov broj je sada već iznad 50. Vjerujemo da im je to zanimljivo jer ne moraju bacati neprodanu hranu, nego na tome ostvariti i prihod te širiti i bazu kupaca. U planu je širenje i na druge gradove po Hrvatskoj, kao i nuditi dostavu', otkriva Matušan.

Na pitanje o investiciji u pokretanje takve aplikacije napominje samo da u tome ima partnera, ali i da je osim novca još važnije 'ulaganje volje i vremena' da se sve poveže na platformu, a financirat će se od postotka od provizije koju plaćaju prodavatelji.