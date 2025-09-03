TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Stigao Da Vinci: Radiochirurgia Zagreb uvodi robotsku kirurgiju

03.09.2025

Da Vinci
Radiochirurgia Zagreb, specijalna bolnica za dijagnostiku i liječenje karcinoma, uvela je u upotrebu i najmoderniji robotsko kirurški sustav Da Vinci u području opće - abdominalne i torakalne kirurgije. Da Vinci robotski sustav predstavlja vrhunac tehnološkog razvoja u minimalno invazivnoj kirurgiji, i njegovim uvođenjem ova se ustanova svrstava uz bok vodećim europskim centrima u području robotikom potpomognute kirurgije, priopćili su iz te specijalne bolnice

Riječ je o trećoj generaciji uređaja tvrtke Intuitive čija inovativna tehnologija omogućuje kirurzima veću preciznost, bolju vidljivost i maksimalnu kontrolu pri izvođenju kompleksnih zahvata. Sustav s 'dual console' funkcionalnošću omogućuje i rad dvaju kirurga istovremeno, što značajno unaprjeđuje preciznost i daje dodatnu sigurnost za pacijente, navode iz te bolnice.

Prof. dr. sc. Dragan Schwarz, dr.med., ravnatelj Radiochirurgije Zagreb, ističe:

'Iskorak u robotsku kirurgiju logičan je korak za Radiochirurgiju Zagreb i prati filozofiju bolnice koja se temelji na neprestanom ulaganju u vrhunsku tehnologiju i znanje. Stalno ulažemo u naprednu dijagnostiku, kirurško, robotsko i radiokirurško liječenje karcinoma, ali i drugih teških bolesti. U svemu što radimo pacijentima otvaramo pristup najmodernijim metodama, iznimno naprednom korištenju umjetne inteligencije, a posebno smo ponosni na svoj inovativni pristup u korištenju svih ovih tehnoloških mogućnosti koje imamo na raspolaganju.'

Dodaje kako je ovo samo nastavak kontinuiranih ulaganja u napredne tehnologije: 'Uvođenjem Da Vinci sustava dodatno potvrđujemo poziciju Radiochirurgije Zagreb kao jednog od centara izvrsnosti u regiji.'

