Grad zatrpan pepelom: Tokio objavio AI video erupcije vulkana Fuji, imaju i dobar razlog

Lokalne vlasti naglašavaju da su mjere poput ove ključne za sigurnost građana glavnog japanskog grada

Planina Fuji, visoka 3700 metara i udaljena stotinjak kilometara od središta Tokija, mirno se uzdiže nad japanskom prijestolnicom. No japanske vlasti podsjećaju građane da je riječ o aktivnom vulkanu čija erupcija može uslijediti u svakom trenutku. U sklopu Dana pripreme za vulkanske katastrofe, koji se obilježava 26. kolovoza, objavljeni su računalno i umjetnom inteligencijom generirani videozapisi koji prikazuju moguće posljedice iznenadne erupcije.

Izvor: Društvene mreže / Autor: 内閣府防災

U simulacijama, koje su predstavili Tokyo Metropolitan Government i Ured japanske vlade za upravljanje katastrofama, pepeo u samo nekoliko dana prekrije grad slojem od 60 do 70 centimetara. Prikazani su urušeni krovovi, zaustavljeni automobili na zatrpanim prometnicama i smanjena vidljivost zbog gustog pepela. Cilj ovih prikaza, kako su naglasile vlasti, nije izazvati paniku, već građanima pružiti realnu predodžbu o tome kako se pripremiti za slučaj erupcije. Iako u ovom trenutku nema znakova povećane vulkanske aktivnosti, Fuji se smatra potencijalno aktivnim vulkanom. Njegova posljednja erupcija u prosincu 1707. bila je ujedno najsnažnija zabilježena u povijesti. Potaknuta snažnim potresom magnitude 8,6, trajala je dva tjedna te izbacila goleme količine pepela i kamenja koje su prekrile Edo, današnji Tokio, uništile usjeve i uzrokovale glad koja je odnijela brojne živote.