Grad zatrpan pepelom: Tokio objavio AI video erupcije vulkana Fuji, imaju i dobar razlog

Lokalne vlasti naglašavaju da su mjere poput ove ključne za sigurnost građana glavnog japanskog grada
Planina Fuji, visoka 3700 metara i udaljena stotinjak kilometara od središta Tokija, mirno se uzdiže nad japanskom prijestolnicom. No japanske vlasti podsjećaju građane da je riječ o aktivnom vulkanu čija erupcija može uslijediti u svakom trenutku. U sklopu Dana pripreme za vulkanske katastrofe, koji se obilježava 26. kolovoza, objavljeni su računalno i umjetnom inteligencijom generirani videozapisi koji prikazuju moguće posljedice iznenadne erupcije.
U simulacijama, koje su predstavili Tokyo Metropolitan Government i Ured japanske vlade za upravljanje katastrofama, pepeo u samo nekoliko dana prekrije grad slojem od 60 do 70 centimetara. Prikazani su urušeni krovovi, zaustavljeni automobili na zatrpanim prometnicama i smanjena vidljivost zbog gustog pepela. Cilj ovih prikaza, kako su naglasile vlasti, nije izazvati paniku, već građanima pružiti realnu predodžbu o tome kako se pripremiti za slučaj erupcije.
Iako u ovom trenutku nema znakova povećane vulkanske aktivnosti, Fuji se smatra potencijalno aktivnim vulkanom. Njegova posljednja erupcija u prosincu 1707. bila je ujedno najsnažnija zabilježena u povijesti. Potaknuta snažnim potresom magnitude 8,6, trajala je dva tjedna te izbacila goleme količine pepela i kamenja koje su prekrile Edo, današnji Tokio, uništile usjeve i uzrokovale glad koja je odnijela brojne živote.
Fuji se nalazi na spoju triju tektonskih ploča (Pacifičke, Euroazijske i Filipinske), što ga svrstava u najaktivnije seizmičke zone svijeta. Stručnjaci ističu da nije moguće predvidjeti točan trenutak erupcije: ona se može dogoditi za nekoliko tjedana, godina ili stoljeća. Upravo zato vlasti pozivaju građane da se uvijek ponašaju kao da bi mogla uslijediti već sutra.
Ipak, objavljeni videozapisi izazvali su različite reakcije. Dok su neki istaknuli da su postali svjesniji prijetnje, drugi priznaju da ih prikazi ispunjavaju tjeskobom. Stručnjaci sa Sveučilišta u Tokiju objašnjavaju da vlada već godinama provodi ovakve scenarije, alii ne zbog neposredne opasnosti, nego radi jačanja spremnosti stanovništva u državi koja se redovito suočava s potresima, tajfunima i vulkanskim erupcijama.
Kako je naglasio istraživač Mitsuhiro Yoshimoto iz Instituta za istraživanje planine Fuji, cilj nije predvidjeti točan trenutak erupcije, nego potaknuti građane da na temelju dostupnih informacija znaju kada i kako reagirati. U zemlji u kojoj prirodne katastrofe oblikuju svakodnevni život spremnost za njih ne shvaća se kao opcija, nego kao nužnost, zaključuje Gizmodo.