Nastavljaju s akvizicijama: OpenAI preuzeo Statsig za 1,1 milijardu dolara

OpenAI nastavlja s akvizicijama - u utorak je objavljeno da je tvrtka za 1,1 milijardu dolara preuzela Statsig, startup specijaliziran za razvoj proizvoda
Statsig omogućava kompanijama - uključujući i sam OpenAI - testiranje novih značajki te korištenje podataka u stvarnom vremenu za poboljšanje proizvoda i poslovanja. U sklopu dogovora, osnivač i izvršni direktor Statsiga Vijaye Raji prelazi u OpenAI na poziciju tehničkog direktora aplikacijskog odjela, gdje će odgovarati Fidji Simo, bivšoj direktorici Instacarta koja od svibnja vodi taj dio poslovanje, piše CNBC.
'Rad s nevjerojatnim timom OpenAI-ja na razvoju AI iskustava u velikim razmjerima za ljude i tvrtke rijetka je i značajna prilika. Još je posebnije to što radimo uz pomoć alata koje smo stvorili u Statsigu', napisao je Raji na LinkedInu. OpenAI je poručio da će Statsig nastaviti raditi samostalno iz svog ureda u Seattleu i nastaviti opsluživati postojeće klijente. Akvizicija je još uvijek podložna uobičajenim regulatornim odobrenjima.
Dio šire strategije
'Vijaye ima impresivan dosadašnji rad u razvoju potrošačkih i poslovnih proizvoda u velikim razmjerima', rekla je Simo u priopćenju.
Akvizicija je najnoviji potez OpenAI-ja, koji posljednjih mjeseci intenzivno ulaže kapital prikupljen kroz investicije i rast vrijednosti dionica. Najveći iskorak tvrtka je napravila u svibnju kada je kupila io, startup za razvoj AI uređaja koji je osnovao bivši Appleov dizajner Jony Ive, u poslu vrijednom gotovo 6,5 milijardi dolara. Tom je akvizicijom OpenAI jasno zakoračio u hardverski biznis.
Prije toga, 2024. godine, preuzeo je tvrtku Rockset, specijaliziranu za analitičke baze podataka. Početkom ove godine pokušao je kupiti startup Windsurf, koji razvija AI alate za programere, za 3 milijarde dolara. Dogovor nije uspio, a Google je na kraju preuzeo suosnivača Windsurfa kroz licencni ugovor vrijedan 2,4 milijarde dolara.
'Putovanje sa Statsigom bilo je duboko ispunjavajuće i uvjeren sam da ćemo nastaviti pomagati timovima da svakodnevno razvijaju bolji softver', poručio je Raji u službenoj izjavi.