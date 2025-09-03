Nastavljaju s akvizicijama: OpenAI preuzeo Statsig za 1,1 milijardu dolara

Statsig omogućava kompanijama - uključujući i sam OpenAI - testiranje novih značajki te korištenje podataka u stvarnom vremenu za poboljšanje proizvoda i poslovanja. U sklopu dogovora, osnivač i izvršni direktor Statsiga Vijaye Raji prelazi u OpenAI na poziciju tehničkog direktora aplikacijskog odjela, gdje će odgovarati Fidji Simo, bivšoj direktorici Instacarta koja od svibnja vodi taj dio poslovanje, piše CNBC.

'Rad s nevjerojatnim timom OpenAI-ja na razvoju AI iskustava u velikim razmjerima za ljude i tvrtke rijetka je i značajna prilika. Još je posebnije to što radimo uz pomoć alata koje smo stvorili u Statsigu', napisao je Raji na LinkedInu. OpenAI je poručio da će Statsig nastaviti raditi samostalno iz svog ureda u Seattleu i nastaviti opsluživati postojeće klijente. Akvizicija je još uvijek podložna uobičajenim regulatornim odobrenjima.