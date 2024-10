Stevenu Spielbergu inspiracija za neke kultne filmove bile su i – videoigre

Spielbergova strast prema igrama odražava se u njegovoj filmskoj adaptaciji 'Ready Player One' iz 2018., a jasno je da je tu ljubav prema interaktivnom pripovijedanju također prenio na svoju djecu, posebno na najstarijeg sina Maxa. On je nastavio karijeru u razvoju filmova i videoigara te je značajno doprinio naslovima poput 'Assassin’s Creed: Unity'. Također je suosnivač i kreativni direktor studija za razvoj igara Fuzzybot, a trenutno radi na nadolazećem naslovu 'Lynked: Banner of the Spark'.

U nedavnom intervjuu za Minnmax govorio je o očevoj ljubavi prema videoigrama rekavši da je strastveni igrač PC igrica. Otkrio je da su njih dvojica povezana i zbog igranja, a Spielberg je često tražio preporuke za najbolje pucačine, posebno iz serije 'Call of Duty', koju voli zbog kinematografskih kampanja.