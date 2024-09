PlayStation donosi hrpu noviteta: Ovo su najvažnije najave sa State of Playa

Među novim igrama krije se nekoliko dugo iščekivanih naslova, kao i nastavak izvrsne samurajske ekskluzive za PS4

Nedavno održana Sonyjeva prezentacija State of Play donijela je nekoliko vrlo velikih najava. Tijekom predstavljanja, koje je trajalo više od 30 minuta, Sony i partneri prikazali su preko 20 igara koje će idućih mjeseci stići na PlayStation 5 i PSVR2. Dobili smo, primjerice, novi pogled na PS5 igre kao što su Lego Horizon Adventures i Monster Hunter Wilds, kao i neke uzbudljive nove najave, kao što je Horizon Zero Dawn Remastered, a tu je i nastavak Ghost of Tsushime, Ghost of Yōtei. Također smo vidjeli demo nekoliko igara pokretanih na hardveru nadolazećeg PlayStationa 5 Pro, a on dolazi u studenom po cijeni od 700 eura.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony

Astro Bot dobiva veliko ažuriranje

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony

Za početak State of Playa, saznali smo da će najpoznatiji lik tima Asobi, Astro Bot, dobiti značajno ažuriranje. Dolazi pet novih online speedrun razina i 10 novih robota temeljenih na igrama kao što su Helldivers 2 i Stellar Blade. Ovaj novi sadržaj za Astro Bot bit će potpuno besplatan i doći će ove jeseni na PS5. Palworld je dostupan na PlayStationu 5

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony

Palworld, najpoznatiji po nadimku 'Pokemoni s puškama', lansiran je na PC-ju i Xboxu Series X/S početkom godine te je postao viralnim uspjehom. Sličnost s Pokemonima toliko je uočljiva da su Nintendo i The Pokemon Company tužili razvojnog programera Pocketpair. Ovo, očito, nije spriječilo Palworld od dolaska na još platformi s obzirom na to da ga je Sony predstavio na ovom State of Playu.

Monster Hunter Wilds izlazi sljedeće veljače

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony

Monster Hunter Wilds dobio je novi trailer. Pokazao nam je još neke dijelove priče, novi biom nalik džungli i prijeteća čudovišta s kojima će se igrači morati boriti, poput White Wraitha. Također smo vidjeli Felyne prvi put u akciji. Najvažnije od svega - konačno smo dobili datum izlaska ove dugo očekivane Capcomove igre. Monster Hunter Wilds bit će objavljen 28. veljače 2025. Lego Horizon Adventures izlazi u studenom

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony

Lego Horizon Adventures predstavljen je u lipnju, ali još nije imao datum izlaska. To se konačno promijenilo na State of Playu jer je novi trailer potvrdio da će igra doći na PC, PS5 i Nintendo Switch 14. studenog. Potvrđen je tako njen temeljni koncept: reimaginacija priče Horizon Zero Dawn, i zbog legića prilagođena djeci, a koja se ne boji razbiti kanon kostimima temeljenim na drugim likovima iz PlayStationa, kao što su Sackboy ili Ratchet & Clank.

Horizon Zero Dawn Remastered uskoro izlazi

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony

Ranije ovog mjeseca ESRB-ov popis otkrio je postojanje Horizon Zero Dawn Remastereda. Slijedeći sličan tretman kao s dva nastavka The Last of Us, Sony priprema 'obnovu' najprodavanije igre za PS4 za trenutnu Sonyjevu platformu. Najava ističe poboljšanu sliku i više od 10 sati presnimljenih dijaloga. Horizon Zero Dawn Remastered bit će objavljen 31. listopada, što je puno prije očekivanog. Bit će dostupan na PS-u 5 i PC-ju i koštat će samo 10 dolara za one koji posjeduju original. Ghost of Yōtei sljedeća je igra Sucker Punch Productionsa

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony