State of Play i hrpa igara: Ovo su noviteti koje je Sony predstavio

Sljedeći je bio prošireni pogled na Stellar Blade gdje smo upoznali Eve, protagonisticu igre, i saznali više o postapokaliptičnom svijetu u kojem ona živi. Uz to, trailer prikazuje različite aspekte igranja - od borbe do toga kako će sporedne misije funkcionirati. Ako vam je Stellar Blade zapeo za oko, onda se samo trebate strpiti do 26. travnja kako biste ga zaigrali.

Rise of Ronin

Nakon zmaja je na pozornicu došao Rise of the Ronin. Tijekom trailera smo dobro vidjeli na što će ličiti akcija unutar igre sadržavati - uključujući borbu i različite načine prijevoza. Rise of the Ronin bit će objavljen 22. ožujka.

Until Dawn