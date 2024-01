Sony u srijedu održava najnoviji State of Play, prikazat će petnaest novih igara

Nedugo nakon što je Xbox započeo godinu premijernim pogledom na novu igru Indiana Jones and the Great Circle, Sony je najavio održavanje prijenosa State of Play. Prezentacija će, kažu iz Vergea, trajati 40 minuta, a održat će se 31. siječnja u 23:00 po našem vremenu. Sony kaže da ćemo tijekom predstavljanja vidjeti čak 15 igara koje obuhvaćaju 'one koje dolaze na PS5 i PS VR21 u 2024. i kasnije...'