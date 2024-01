Stalna prijetnja: Izdvojili smo najbolje antivirusne alate online

Nažalost, računalni virusi i zlonamjerni softver stalna su prijetnja računalima s operativnim sustavom Windows, i nastavit će to biti u dogledno vrijeme.

Uz to, iako funkcioniraju online, mrežni skeneri virusa i dalje zahtijevaju malo preuzimanje podataka kako bi imali pristup vašem računalu. Svaki od mrežnih alata za viruse koje smo izdvojili u ovom pregledu ima prijenosno preuzimanje, što znači da ne morate instalirati nikakve datoteke.

Međutim, to ne znači kako internetsko antivirusno skeniranje ne može dobro poslužiti kad imate posla s PC-jem koji se čudno ponaša ili odbija normalno funkcionirati.

Skeneri pojedinačnih zlonamjernih datoteka

Skeneri pojedinačnih zlonamjernih datoteka razlikuju se od mrežnih antivirusnih skenera po tome što dajete jedan uzorak datoteke umjesto skeniranja cijelog sustava u potrazi za zlonamjernim softverom ili na neki drugi način.

Na vama je da skenirate datoteku prije nego što je pokrenete na svom sustavu, umjesto što ćete je staviti u karantenu nakon infekcije.

Međutim, možete utvrditi je li datoteka zlonamjerna i što s njom nije u redu dok pomažete istraživačima sigurnosti u ažuriranju njihovih definicija. Ni ovi skeneri nisu zamjena za puni antivirusni paket, niti ih treba tako koristiti.

1) VirusTotal

VirusTotal omogućuje pretraživanje baze podataka korištenjem pojedinačnih datoteka, URL-a, IP adrese, domene ili hash datoteke. Po tome nudi najširi raspon alata i ima jednu od najopsežnijih baza podataka zlonamjernih datoteka i potpisa datoteka.

Sumnjivu datoteku možete poslati izravno u VirusTotal (veličine do 256 MB), a oni će vam odgovoriti statusom datoteke.

2) Kaspersky Threat Intelligence Portal

Threat Intelligence Portal zgodan je način za brzo skeniranje jedne datoteke. Nakon otvaranja, možete prenijeti jednu datoteku na Threat Intelligence Portal.

Nakon analize, Kaspersky će detaljno opisati je li datoteka zlonamjerna. Također možete poslati IP adrese, hash datoteke, nazive domena i još mnogo toga.

3) MetaDefender

MetaDefender preuzima definicije iz preko 30 antivirusnih alata i analizira vašu datoteku u potrazi za zlonamjernim aktivnostima.

Omogućuje skeniranje iz datoteke, IP adrese, URL-a ili domene, kao i uobičajenih sigurnosnih propusta (Common Vulnerabilities and Exposure, CVE), piše Make Use Of.