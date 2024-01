Ne sviđa vam se sadržaj na ovoj stranici na Instagramu? Evo kako to riješiti

Jeste li ikada zapitali zašto sadržaj na vašoj stranici Explore na Instagramu nije relevantan za vaše interese? Ako je odgovor pozitivan i želite to promijeniti, evo što možete učiniti.

objave koje ste ste spremili

objave koje ste lajkali objave koje preporučuje Instagram

računi koje pratite sadržaj sličan objavama s kojima ste bili u interakciji

video zapisi koje ste gledali.

Kucnete li sličicu s tri točke i odaberete Why you're seeing this post, Instagram će dati objašnjenje.

Kako promijeniti stranicu Explore na Instagramu?

Najbolji način kako dobiti drukčiji sadržaj na stranici Explore je promjena ponašanja u Instagramu.

Na primjer, ako pratite puno influensera koji se bave ljepotom, najvjerojatnije ćete vidjeti puno sadržaja posvećenih toj temi. Slično tome, vjerojatno ćete vidjeti puno objava sportaša ako pratite korisničke račune vezane uz sport.

Iako Instagram nema opciju resetiranja kojom bi mogli odmah promijeniti stranicu Explore, možete isprobati svaku od sljedećih metoda kako biste dobili bolje preporuke.

1) Očistite povijest pretraživanja Instagrama

Brisanje povijesti pretraživanja na Instagramu prilično je jednostavan postupak. Slijedite ove upute.

Otvorite Instagram i kucnite sličicu svog profila u donjem desnom kutu.

Kucnite sličicu izbornika s tri crtice u gornjem desnom kutu.

Kucnite Your activity.

U odjeljku How you use Instagram odaberite Recent searches. ​Ovdje ćete vidjeti svoja nedavna pretraživanja.

Kucnite Clear all za brisanje nedavne povijesti pretraživanja.

Potvrdite brisanje povijesti pretraživanja ponovnim kuckanjem na Clear all kada se pojavi skočni izbornik.

2) Označite sadržaj na Instagramu koji vas ne zanima

Možete ručno promijeniti svoju stranicu Explore pojedinačnim uklanjanjem objava koje vam se ne sviđaju. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

Otvorite svoju stranicu Explore u aplikaciji Instagram.

Odaberite objavu koja vam se ne sviđa.

Nakon što se objava koja vam se ne sviđa otvori, kucnite sličicu s tri točke na vrhu te objave.

Odaberite opciju Not interested.

Objava će biti uklonjena iz vašeg feeda.