Kako provjeriti zdravlje i potrošnju baterije na Apple Watchu

Vaš sat će vam također reći kada je posljednji put napunjen i do kojeg postotka. Na primjer, može pisati zadnje punjenje do 92 posto i prikazati datum kada se to dogodilo.

Baš kao što postoje načini da uštedite trajanje baterije na vašem iPhoneu, postoje načini da baterija vašeg Apple Watcha traje dok stari. Pojedinosti o stanju baterije i korištenju koje možete vidjeti možda nisu tako precizne kao one na vašem iPhoneu, ali njihovim praćenjem bolje ćete razumjeti koliko dobro radi baterija vašeg Apple Watcha – čak i nakon što ste ga koristili dulje vrijeme nekoliko godina, piše Makeuseof.