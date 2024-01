Doma nemate nijednu društvenu igru? Ove možete zaigrati i na mobitelu

Ludo Club

Ludo Club je zabavna društvena igra za dva do četiri igrača koja više nije dostupna samo na klasičnoj ploči, već i u online multiplayer svijetu. Riječ je o dobro nam znanoj igri 'Čovječe ne ljuti se'. Bacate kockice, pomičete svoje žetone i smišljate strategiju za put do pobjede. Igrači se utrkuju sa svoja četiri žetona do kraja prema bacanjima jedne kocke. Cilj igre je, dakle, smjestiti figurice u sigurno polje prije suigrača.

Online možete igrati s nasumično odabranim ljudima, a možete otvoriti i privatnu sobu za igranje sa svojim prijateljima - podijeliti međusobno kod i povežete se.

Rizik

Često ste zadubljeni u knjige o povijesti, ratovima i strategijama boraca? Rizik je neizostavna poslastica za one koji se žele boriti sprotivnicima u strateškom ratovanju u službenoj digitalnoj verziji klasične Hasbro društvene igre koju vole milijuni ljudi.

Diplomacijom se u ovoj igri možete boriti protiv sila Osovine u Prvom svjetskom ratu ili pak protiv zombija. Igrači moraju osvojiti teritorije svojih neprijatelja tako što će izgraditi vojsku, uključiti svoje trupe i uključiti se u bitku. Ovisno o bacanju kockica, igrač će ili pobijediti neprijatelja ili biti poražen. Ova uzbudljiva igra ispunjena je izdajama, savezima i iznenađenjima.