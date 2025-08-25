JEDNOSTAVNIJE JE

Spotify i Instagram uvode nove opcije dijeljenja glazbe

L. Š.

25.08.2025 u 09:30

Instagram, Spotify
Instagram, Spotify Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Spotify
Spotify i Instagram predstavili su nove značajke koje korisnicima omogućuju jednostavnije dijeljenje glazbe na društvenim mrežama. Ove funkcionalnosti dostupne su globalno na uređajima s iOS-om i Androidom, a odnose se na gotovo 700 milijuna korisnika Spotifyja

Kada korisnici podijele pjesmu sa Spotifyja na Instagram Stories, uz objavu će se automatski prikazati i kratki glazbeni isječak. Oni koji pogledaju story mogu pjesmu otvoriti u Spotifyju dodirom na glazbenu naljepnicu u objavi.

Instagram je unaprijedio i opciju Notes koja sada omogućava prikaz pjesama koje korisnici slušaju u stvarnom vremenu. Dovoljno je pri kreiranju bilješke odabrati ikonu glazbene note i putem opcije 'Share from Spotify' podijeliti sadržaj. Bilješka se tada ažurira i prikazuje trenutačnu pjesmu, a pratitelji mogu kliknuti na objavu i dodati pjesmu među vlastite favorite.

S druge strane, Spotify je u svoju aplikaciju ugradio jednostavniju integraciju s Instagramom. Kada korisnik odluči podijeliti pjesmu, uz uobičajene opcije dijeljenja sada se pojavljuje i ikona za Instagram Notes.

