SpaceX želi poslati ljude još dalje od Marsa - u drugu galaksiju

Plan Elona Muska da ljude pošalje na Mars do 2024. godina pao je u drugi plan kad je predsjednica SpaceX-a Gwynne Shotwell izajvila da neće stati dok ne osvoje drugu galaksiju i ne pronađu još planeta na koje bi mogli poslati ljude u slučaju velike katastrofe na Zemlji

Na ovogodišnoj TED konferenciji održanoj u Vancouveru, predsjednica SpaceX-a Gwynne Shotwell, javnosti je po prvi puta predstavila još ambiciozniju viziju od one da će SpaceX poslati ljude na Mars.

Shotwell je jučer rekla kako tvrtka ne planira stati na lansiranju rakete za Mars, Saturn ili Pluton, već žele biti prvi koji će to učiniti u drugim galaksijama. Nada se kako će biti uspjeti stupiti u kontakt sa 'kim god da je tamo', misleći na vanzemaljce.

Elon Musk, direktor SpaceX-a i Tesle koji je prošlog je mjeseca lansirao automobil u svemir, izjavio je da SpaceX može putovati izvan Marsa do dalekih planeta našeg solarnog sustava pomoću niza planetarnih 'punionica' koje bi mogle omogućiti putovanje sve do Plutona. No Shotwell je rekla da se ne želi zaustaviti na tome. Spremna je putovati u druge dijelove galaksije, rekla je, dodavši da je njezin krajnji cilj pronaći oblike života u drugoj galaksiji.