Slana jezera Marsa samo su početak - gdje još ima vode i što to znači za nas?

Znanstvenici su nedavno potvrdili postojanje tekuće vode skrivene kilometar ispod Marsovih polova. Saznali smo kako je došlo do tog otkrića i zapitali se koja još mjesta u našem sustavu skrivaju vodene površine i možda - život

Sve je tu zbog soli

Znanstvenici su nakon niza istraživanja došli do zaključka da je Mars nekad davno, točnije oko prije četiri milijarde godina, bio prekriven sustavom jezera. Površina Crvenog planeta danas je prašnjava radioaktivna pustoš, no voda je tamo i dalje prisutna, samo ne u tekućem obliku. S obzirom na to da je površina Marsa hladna i zato što je atmosferski pritisak nizak, tekuća voda ne može postojati.

Ona je prisutna u obliku leda skrivenog u strmim zidovima kratera smještenih na planetarnim polovima. Unatoč niskoj temperaturi, znanstvenici pretpostavljaju mogući razlog zašto je voda pod površinom i dalje u tekućem stanju, a to je sol. S obzirom na to da sol snižava temperaturu ledišta, puno je izglednije da je voda ispod površine Marsa jednostavno - slana.