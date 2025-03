Skype odlazi u povijest. Evo što možete koristiti umjesto njega

Nakon 23 godine povezivanja ljudi diljem svijeta Skype će biti ugašen. Microsoft je potvrdio da je službeni datum određen za to 5. svibnja ove godine .

Koja bi to druga usluga mogla biti? Donosimo pregled mogućih alternativa. No prije toga otkrit ćemo vam kako možete prijeći na Microsoft Teams i kako doći do svojih podataka na Skypeu.

Kako prijeći sa Skypea na Microsoft Teams?

Prije 5. svibnja korisnici Skypea mogu se besplatno prijaviti u Teams koristeći svoje vjerodajnice za Skype. Nakon što se prijave, svi njihovi razgovori i kontakti automatski će biti prebačeni u tu aplikaciju. Teams nudi značajke slične Skypeu, uključujući jedan-na-jedan i grupne pozive, razmjenu poruka i dijeljenje datoteka.

Dok je Skype prvenstveno dizajniran za manje grupe (do 20 sudionika) i povremenu upotrebu, Teams je više usmjeren na posao, primajući do 10.000 sudionika u jednom videopozivu.

Također dolazi s naprednim sigurnosnim značajkama i raznim integracijama, kao što su Evernote, OneDrive, Office 365, Salesforce, SharePoint, Trello... Teams je dostupan za uređaje s operativnim sustavima Android i iOS, za Mac i PC te na webu.

Kako preuzeti podatke sa Skypea?

Teams vam nije zanimljiv? Preuzmite ipak svoje podatke kako biste imali sigurnosnu kopiju poruka, datoteka i kontakata, između ostalog, da biste im mogli pristupiti u budućnosti.