Instagram nudi mogućnost prijevoda izravnih poruka. Pogledajte kako to funkcionira

1) Pritisnite i držite poruku koju želite prevesti

Pritisnite poruku koju želite prevesti. Pojavit će se nekoliko opcija (reply, forward, copy, make AI image, translate, pin, delete for you i report).

2) Kucnite prevedi

Pojavit će se dvije poruke: Read messages in your preferred language i Text from messages you translate will be shared with Meta to provide translations.

Te će se poruke pojaviti samo kada prvi put pokušate prevesti poruku. Ako želite nastaviti s prijevodom, kucnite OK.

3) Pogledajte svoju prevedenu poruku

Nakon što kucnete Translate, prevedena poruka će biti prikazana u odjeljku poruka ispod izvorne poruke.

Nova značajka još nije dostupna na stolnom računalu, ali jest za izdanje Instagrama za operativne sustave Android i iOS, piše Mashable.