Želite urediti prostor za udoban rad od kuće? Popisali smo najvažnije dodatke

Nepravilno postavljen radni prostor može dovesti do bolova u leđima, naprezanja očiju i smanjene učinkovitosti. Srećom, uz prave alate moguće je optimizirati prostor za rad i poboljšati radno iskustvo.

Preporučljivo je odabrati model s IPS panelom jer pruža bolje boje i šire kutove gledanja. Što se rezolucije tiče, apsolutni minimum koji preporučujemo je Full HD, no ako često radite s tekstom, dizajnirate ili kodirate, QHD ili 4K bi možda bio bolji izbor. Kako biste smanjili naprezanje očiju, birajte monitore s tehnologijom Flicker-Free i opcijom Low Blue Light.

Ako koristite laptop, za dugotrajan rad preporučujemo nabavku dodatnog monitora. Štoviše, ako u cijeloj priči o radu od kuće želite investirati samo u jednu stvar, predlažemo da to bude dobar monitor. Veći ekran omogućuje bolju organizaciju prozora, smanjuje prebacivanje između aplikacija i olakšava rad s više dokumenata istovremeno.

Nepravilno osvjetljenje može uzrokovati umor očiju i smanjiti koncentraciju, ali naizgled zanemariv gadget može promijeniti to. Lampa za monitor postavlja se na njegov vrh i pruža usmjereno osvjetljenje bez refleksije.

Za razliku od klasičnih stolnih lampi, ne zauzima prostor na stolu, ravnomjerno osvjetljava radnu površinu i omogućuje prilagodbu boje i jačine svjetla. Što se modela tiče, oni variraju od oko 30 do 50 eura, a predlažemo da kupite one sa svjetlom u rasponu od 4000 do 5000 K. Razlog? Puno su ugodniji za oči.

Ergonomska i mehanička tipkovnica – udobnost pri tipkanju