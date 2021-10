Sjećate li ih se? Ovih 12 običaja i navika smo se riješili zahvaljujući modernoj tehnologiji

Svake godine svjedočimo novim tehnološkim čudima, od minijaturnih gadgeta do servisa koji obuhvaćaju praktično sve što radimo. Mnoga od njih potisnula su nešto što smo dugo koristili i na što smo se navikli

Kad nešto nismo znali, potražili bismo u odgovor u kućnoj enciklopediji ili bismo ju posudili od prijatelja, odnosno potražili u knjižnici. Slično je bilo i sa riječima iz stranih jezika. Otkad možemo koristiti Wikipediju i niz drugih web odredišta to više nije potrebno.

Korištenje budilice

Da, nekad smo se budili uz glasnu zvonjavu stvarnog sata, ponekad uparenog s radio uređajem kako bismo ustali uz omiljenu radio postaju. I njih su potisnuli pametni telefoni.

Razvijanje filma

Kamere su koristile role filma s po 24 ili 36 snimaka. Nakon što bismo ih ispucali, trebalo ih je odnijeti u fotografsku radnju na razvijanje i izradu te pričekati dok ne budu gotove. Ako ste imali kameru Polaroid mogli ste dobiti fotografije odmah, ali one su bile razmjerno rijetka pojava i trebalo je tresti fotografiju kako bi se razvila.

Ta je praksa počela nestajati s pojavom digitalnih fotoaparata, da bi ju pametni telefoni gotovo u potpunosti gurnula na marginu.

Slanje dokumentata telefaksom

Kad ste htjeli poslati važne dokumente žurno i izravno primatelju, trebalo ih je isprintati i ručno poslati telefaksom. Sad se to uglavnom radi računalom ili pametnim telefonom. Osim ako imate posla s pojedinim dijelovima hrvatske birokracije.

Provjeravanje je li trgovina otvorena

Prije čudesa moderne tehnologije postojala su dva glavna načina kako doznati je li trgovina koju želite posjetiti otvorena ili nije. Mogli ste ili otići do nje ili nazvati ih i pitati. Eventualno biste još mogli pitati ukućane ili prijatelje, ali ako oni ne bi znali... Pa, to bi bilo to.

Danas za to koristimo Googleovu tražilicu, Facebook i druge alate.