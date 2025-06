Može li umjetna inteligencija spasiti jezik koji je Japan pokušao uništiti?

Kao djevojčici, najdraža joj je bila priča o vuku s Hokkaida koji pjeva, s izmjenama ainuskih fraza i zavijanja u refrenu. No, u školi nitko nije razumio taj jezik. Njezina majka i bake znale su tek nekoliko fraza, dok su drugi odrasli govorili isključivo japanski. Sekine je rano shvatila da jezik i kultura njezine obitelji izumiru, piše BBC .

U sobi se najprije čuo šum kazete, a zatim bi prostor ispunio glas predaka. Tako su izgledale večernje priče u domu Maye Sekine koje joj je puštao otac. Bile su to stare snimke narodnih priča na ainuskom jeziku, jeziku njezinih autohtonih predaka koji su živjeli na sjevernim japanskim otocima još od 12. stoljeća, sve dok nisu bili kolonizirani.

Unatoč svemu, ainuski doživljava blagi preporod. Godine 2019. Japan je zakonski priznao Aine kao autohtoni narod, a niz inicijativa – uključujući i one uz pomoć umjetne inteligencije – danas pokušava sačuvati i revitalizirati jezik.

UNESCO danas klasificira ainuski jezik kao kritično ugrožen, s tek nekoliko izvornih govornika. U 1870., godinu nakon što je Ezo – današnji Hokkaido – formalno pripojen Japanu, oko 15.000 ljudi govorilo je različite inačice ainuskog. Većina nije govorila nijedan drugi jezik. No, represivne državne politike, uključujući zabranu jezika u školama, gotovo su ga iskorijenile. Do 1917. broj govornika pao je na svega 350.

AI u službi očuvanja jezika

Na Sveučilištu u Kyotu, profesor informatike Tatsuya Kawahara vodi projekt u kojemu AI sustavi analiziraju stotine sati starih snimki kako bi naučili prepoznati i sintetizirati ainuski govor. 'Koristimo oko 300 do 400 sati audiozapisa. Snimke su često loše kvalitete jer su nastale na kazetama u bučnim prostorijama. To je veliki izazov', kaže Kawahara.

Korištenjem oko 40 sati priča, takozvanih uwepeker, osam govornika, projekt je trenirao sustav da automatski prepoznaje govor i pretvara ga u tekst, a potom i generira govor iz teksta. Sustav je već uspješno izveo dvije narativne priče – uključujući Raijinovu sestru, zapisanu 1958. godine – koje sada koriste glumci u izvedbama u Nacionalnom muzeju ainske kulture Upopoy.

AI sustav, prema istraživačima, doseže do 85 posto točnosti u prepoznavanju riječi, a kod fonema čak do 95 posto – no ta se preciznost smanjuje kad se koriste različiti dijalekti.