Gmail je postao još bolji: Svakako isprobajte ove korisne trikove

Poznata Googleova usluga postala je puno više od alata za slanje elektroničke pošte. Iskoristite ove napredne funkcije i olakšajte si svakodnevni rad u Google Workspaceu

Google neprestano poboljšava Gmail - nekadašnji klijent za email danas je sve od okupljališta za video pozive do mjesta za dopisivanje kratkim porukama. Riječ je o virtualnom uredu kojeg se uvijek može prilagoditi onome što vam treba.

Uljepšajte Inbox

Prije nego što se bacimo na ozbiljnije stvari, moramo voditi računa o tome da Gmail izgleda baš po našem ukusu. Najjednostavniji način uvođenja malo života u Gmailovo sučelje je mijenjanjem pozadinske slike. Otvorite Gmail na računalu i klinite na postavke u gornjem desnom dijelu ekrana (ikonica u obliku zupčanika) te nakon toga na Themes.

Osim što možete mijenjati temu, na nekima od njih moguće je i birati pozadinu teksta, vinjetu ili zamućenu pozadinu. Nakon što ste izabrali pozadinu kliknite Save.

Ako kao pozadinu želite neku vašu fotografiju, prvo ju pošaljite Google Photos, potom otvorite Gmail, uđite u Settings i skrolajte do sekcije Themes. Birajte pogled na sve opcije klikom na View All te u donjem lijevom kutu pritisnite na My Photos i tamo birajte sliku. Ako slika izgleda zamućeno, vjerojatno je premala - birajte veću. Nakon toga blizu dna možete izabrati iste modifikacije kao kod predloženih tema - pozadinu teksta, vinjetu ili zamućenje. Za primjenu promjena kliknite na Save.

Pošaljite pozivnice za Google Meet - kroz Gmail

Za povezivanje ili pokretanje sastanka putem Google Meeta unutar Gmaila, trebat ćete kliknuti na donji lijevi dio zaslona, odnosno u izbornik Meet i tamo birati New Meeting. Iskočit će izbornik u kojem pod slanjem poziva možete birati želite li napraviti poveznicu za sastanak ili istu poslati putem Gmaila.

Birajte slanje putem Gmaila. Nakon toga u dijalogu za poruku u adresu primatelja samo ubacite kontakte koje želite pozvati u sastanak, pošaljite poruku i to je to.