Šesta sezona Student Esports Tournamenta ulazi u završnicu, najbolje ekipe idu na europska natjecanja

Sustav natjecanja temelji se na prikupljanju bodova – svaki tim osvaja bodove ovisno o plasmanu u pojedinoj disciplini, a ukupni pobjednik turnira bit će ekipa s najviše bodova.

Pobjednici SET-a u igrama League of Legends i Valorant dobit će priliku natjecati se na UEMastersu 2025., prestižnom europskom studentskom turniru. Hrvatski studenti već su se dokazali na međunarodnoj sceni – prošle je godine League of Legends tim Fakulteta organizacije i informatike (FOI) stigao do finala UEM-a, dok je Valorant ekipa FOI-a zauzela mjesto među osam najboljih timova u Europi.

Posebno se istaknuo Ivan Trošeljac 'Trokiman' s FOI-a, koji je osvojio titulu europskog prvaka u igri Teamfight Tactics (TFT), donoseći Hrvatskoj prestižnu titulu.

Završnica SET-a održat će se 1. i 2. ožujka u zagrebačkom kampusu Infobipa 'Alpha Centauri'. Ta lokacija već je prošle godine bila domaćin uzbudljivog finala, a natjecatelji i navijači mogu očekivati profesionalnu produkciju i organizaciju, bogatu esport atmosferu i brojne popratne sadržaje, navode iz Good Game Globala.

Prijenosi uživo bit će dostupni na Twitch kanalu turnira oba dana završnice, počevši od jutarnjih sati. Detaljan raspored i dodatne informacije mogu se pronaći na službenoj web stranici i društvenim mrežama SET-a.