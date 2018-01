Saznali smo što nam donosi nova velika nadogradnja za iOS

Vlasnici Appleovih mobilnih uređaja uskoro će dobiti nadogradnju 11.3 koja na iPhone i iPad donosi tri zanimljiva noviteta

Apple je developerima upravo izdao beta verziju nadolazeće nadogradnje za iOS - verziju 11.3. Prema riječima primatelja, ova verzija operativnog sustava za Apple proizvode donosi niz novih značajki. Donosimo vam popis onih koji su nas najviše oduševili.

Prva stvar koja će oduševiti sve zakinute je konačni popravak za automatizirano usporavanje sustava zbog kojeg je Apple sustavno dobijao po nosu tijekom većine siječnja. Njihovo rješenje, naime, namjerno usporava sustav kako bi on funkcionirao na starijim baterijama. Prema riječima tvoraca, ova značajka tu je kako bi spriječila neželjena smrzavanja i ponovna pokretanja operativnog sustava, pišu iz The Next Weba.

Ako iOS 11.3 instalirate na iPhone 6 ili neku noviju verziju uzređaja, moći ćete vidjeti detaljne informacije o bateriji u postavkama te ćete također moći isključiti automatsko usporavanje sustava. Apple naglašava da gašenje ove značajke nije preporučljivo, s obzirom da može uzrokovati čudno ponašanje uređaja.