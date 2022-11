[FOTO] Prijenosni projektor koji je mogao više: Isprobali smo Samsungov The Freestyle

Samsungov dobrodošao ulazak u svijet prijenosnih projektora dolazi u obliku izuzetno lijepog Freestylea. Lagan i prenosiv projektor smješten je na kompaktan nosač te dolazi s upravljačem i kabelom za punjenje, nudeći korisniku vrlo jednostavan pristup medijskim sadržajima. Da biste ga koristili, doduše, trebat će vam internetska veza i uređaj koji se na njega može spojiti. Zahvaljujući kompatibilnošću s AirPlayom 2 i Samsungovom platformom SmartThings, The Freestyle može lako reproducirati sadržaje koje šaljete s Maca ili Androida nakon što ga, naravno, pokrenete i instalirate nekolicinu prijeko potrebnih softverskih nadogradnji

Još jedna nezgodna stvar je to što zbog bočnih vijaka ne može držati tijelo uređaja u svim položajima te traži dodatno zatezanje koje ga, ako pretjerate, navodno može oštetiti. Konstrukcija je, pored navedenog, vrlo solidna i odaje dašak uvijek dobrodošlog minimalizma.

Prvi dojam koji smo dobili nakon pokretanja uređaja bilo je kašnjenje sučelja za upravljačem, uz klasičnu tiradu Samsungovih usluga i sadržaja. Sučelje je, s izuzetkom navedenog, dosta čisto i pregledno te daje automatski pristup digitalnim streaming servisima poput Disneyja+ i Netflixa, uz zdravu dozu funkcija poput preslike ekrana smartfona ili spajanja na vanjske izvore poput laptopa. Za razliku od nekih drugih projektora, The Freestyle nema vlastitu bateriju, već se napaja iz utičnice, što znači da ćete ako ga nosite na kampiranje ili u vikendicu morati smisliti kako do njega dovući kabel ili iskeširati dodatan iznos za eksternu bateriju.

Multimedija

Reprodukcija multimedije na uređaju može se provesti putem posvećenih aplikacija ili AirPlaya, uz naglasak da je zbog manjka višestrukih USB-C portova uključivanje vanjskih uređaja svedeno na spajanje putem mikro-HDMI porta ili nezgrapne opcije u obliku USB-C huba. Nadalje, uređaj ima osjetno kašnjenje u prijenosu signala koje, premda ne smeta pri gledanju filmova i serija, ne osvaja baš puno bodova u situacijama u kojima je brzina važna - poput kompetitivnog gejminga. Projektor također može poslužiti za prikaz statičnih slika kao što je 'sretan rođendan', a koje nažalost ne dolaze s opcijom uređivanja te na kraju ostavljaju dojam kao da su stavljene samo da bi mogle biti navedene u značajkama.

Konačno, tu je i zvuk, iznenađujuće prodoran i jasan, što je jako dobra stvar - pogotovo zato što rješava probleme koje bi se inače moralo sanirati vanjskim bežičnim zvučnicima (koje uređaj podržava).

Kupiti ili ne?

The Freestyle je solidan projektor, no uz konkurenciju i stvari koje su nam stale na žulj (fale sitnice poput interne baterije, stabilnijeg stalka ili još jednog USB-ulaza) ostavlja dojam da je proizvođač mogao napraviti više. Tim rečeno, veselimo se nadogradnjama koje će, uz malo sreće, iduće godine stići s The Freestyleom 2.