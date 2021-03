Samsung traži lokaciju za tvornicu čipova vrijednu 17 milijardi dolara

Južnokorejski elektronički div Samsung Electronics razmatra četiri lokacije u SAD-u za novu tvornicu čipova vrijednu 17 milijardi dolara, pokazali su dokumenti predani državnim službama. Kompanija je prema dokumentima 'bacila oko' na dvije lokacije u Arizoni i po jednu u Teksasu i New Yorku

Od okruga Travis i grada Austina u Teksasu kompanija traži kombinirano smanjenje poreza za 1,48 milijardi dolara tijekom 20 godina, stoji u dokumentima od 26. veljače. To je gotovo dvostruko više no što su tražili do sada.

Samsung pregovara i o lokacijama u Arizoni i u New Yorku, koji mu nude smanjenje poreza na imovinu i "značajne potpore i/ili porezne olakšice s mogućnošću povrata" za financiranje poboljšanja infrastrukture, navodi se u dokumentima.

Nova tvornica proizvodila bi sofisticirane komponente za čipove i mogla bi otvoriti 1.800 radnih mjesta, prema dokumentima koji su predani državnim dužnosnicima u Teksasu.