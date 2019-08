Samsung je jučer bio šutljiv oko Bixbyja, je li ovo razlog?

Korejski proizvođač je prošle godine na svaki mogući način promovirao svojeg digitalnog asistenta, samo da bi ga skoro potpuno ignorirao tijekom prezentacije Notea10

Samsung jučer nije ni zucnuo o Bixbyju. Tijekom prezentacije Galaxy Notea10 i Notea10+ doslovno nitko nije ni spomenuo nekad razvikanog digitalnog asistenta koji je trebao konkurirati Siri, Alexi i Google Assistantu. Štoviše, Samsungov asistent nije bio izravno spomenut niti kod predstavljanja Galaxy Watch Activea 2, niti Galaxy Taba S6, niti kod ijednog drugog uređaja. Razlog? Teško je pretpostaviti, no čini se da se Samsung odlučio koncentrirati na nove stvari, pretpostavlja The Verge .

Bixby je, sam po sebi, i dalje prisutan na svim Samsugovim pametnim uređajima, od telefona i televizora pa sve do frižidera. Istina, asistent je bio reklamiran tijekom uvoda u prezentaciju, no nitko ga nije spomenuo kao značajku oko koje bismo se trebali radovati.

Ako trebate još jedan dokaz da poznati digitalni pomagač polako zauzima stražnje sjedalo, tu je i sam dizajn Galaxy Notea10. Uređaj, naime, nema posvećeni Bixby gumb već program aktivira pomoću držanja tipke za paljenje uređaja, što se, recimo, nije spomenulo tijekom prezentacije. Odlazak posvećene tipke za Bixbyja mnogi korisnici smartfona će dočekati sa oduševljenjem, s obzirom da im je više smetala nego koristila, no pitanje je koliko će im odgovarati koncept tipke za paljenje uređaja koja zove digitalnog asistenta koliko ju god držali - možda će ih više živcirati nego posvećena tipka za Bixbyja.

Njegov put prema sveprisutnom ali nenametljivom dijelu Samsugove softverske ponude možda je potaknut partnerstvom s Discordom, Microsoftom i Under Armorom, no on je i dalje tamo - čekajući da ga maknete s tipke za paljenje uređaja i koristite kada vam zbilja zatreba. U svakom slučaju, čini se da je njegov novi status išao rukom pod rukom s manjkom 3.5 milimetarskog ulaza u slušalice koji je, po prvi put u Samsungovoj povijesti - neprisutan na flagship uređajima.