Samsung i Google se dodatno udružili kako bi riješili problem koji nas sve muči

Dva tehnološka diva, Samsung i Google, proširili su suradnju te najavili da će uskoro povezivanje uređaja između različitih proizvođača ili platformi biti dodatno olakšano. Pojednostavljeno, pametni uređaji trebali bi postati ‘još pametniji’

Tijekom svoje godišnje konferencije za razvojne programere, Samsung je priznao da upravljanje pametnim kućnim uređajima iz dva različita ekosustava može dovesti do ozbiljnih frustracija. Bilo da je u pitanju nekompatibilnost sustava ili potreba za promjenom aplikacija kako biste kontrolirali koji god uređaj želite, jednostavno mora postojati bolji način da se to riješi. To bi trebalo biti riješeno proširenim partnerstvom između Samsunga i Googlea, a što bi u konačnici trebalo dovesti do jednostavnosti korištenja za sve korisnike.

Samsung i Google će graditi na višeadministratorskim mogućnostima standarda Matter. Laički rečeno, to jednostavno znači da će korisnici moći lako i brzo pronaći uređaje koji podržavaju Matter, a zatim ih kontrolirati putem SmartThingsa ili Google Homea na Androidu.