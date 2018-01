Samsung Galaxy S9 vidjet ćemo već krajem veljače

Novi top model južnokorejske korporacije premijeru će imati tijekom sajma Mobile World Congress

Tijekom nadolazećeg sajma Mobile World Congress u Barceloni (Španjolska), koji će biti održan od 26. veljače do 1. ožujka, Samsung će predstaviti svoju novu perjanicu među pametnim telefonima, model Galaxy S9.

Galaxy S9 (vjerojatno i S9 Plus) naslijedit će sadašnje top modele S8 i S8 Plus, predstavljene tijekom zasebnog događanja u New Yorku (SAD) u ožujku prošle godine. Prodaja je krenula u travnju, a oba su naišla na dobar prijem publike i kritike.



Ne znamo još puno pojedinosti o tome što će ponuditi Galaxy S9, iako se očekuje kako neće biti radikalno drukčiji od S8. Samsung bi tijekom ove godine trebao ponuditi i sklopivi mobitel (što god to značilo), piše Verge.