Apple mijenja baterije za iPhone i pritom ne pita previše

Jabučari isprva nisu precizirali u kojem stanju baterije moraju biti kako bi ih se moglo zamijeniti po 50 američkih dolara nižoj cijeni od uobičajene, što je dovelo do zabune

Nakon što su se javno ispričali zbog namjernog usporavanja rada uređaja, Apple je počeo nuditi zamjenu baterija po nižoj cijeni za starije modele iPhonea mjesec dana ranije no što je bilo najavljeno.

Appleov Genius Bar koristi dijagnostički test za provjeru može li baterija zadržati 80 posto izvornog kapaciteta nakon 500 ciklusa punjenja. To je dovelo do zabune jer su pojedini korisnici ustvrdili kako im je pravo na zamjenu uskraćeno zato što su njihovi uređaji uspješno prošli to testiranje.



Iz Applea je stigla potvrda kako će zamjenjivati baterije na iPhoneima 6 i novijima bez obzira na rezultate spomenutog dijagnostičkog testa. Zamjena neće moći biti obavljena ukoliko je uređaj oštećen ili ako ste ga sami modificirali, piše Verge.