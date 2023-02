[FOTO/VIDEO] Samsung je predstavio mobilne novitete: Stigli su Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra

Korejski je tehnološki div u sklopu događaja Galaxy Unpacked predstavio najnoviju lepezu uređaja na čelu s premijskim Galaxyjem S23 Ultra

Nove smartfone i u EU pokreće Qualcommov hardver - Snapdragon 8 Gen 2. Ostatak specifikacija relativno je očekivan dijapazon memorije i zapremnine koji seže od 8 do 12 GB i od 256 GB do 1 TB na Ultri te 8 GB RAM-a, uz od 128 GB do 512 GB prostora za modele S23 i S23 Plus. Kapaciteti baterije, ovisno o modelu, sežu od 3900 mAh za Galaxy S23 do 5000 mAh za Galaxy S23 Ultra, uz brzo punjenje od 45 W na Ultri i 25 W na ostalima.