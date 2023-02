Samsung danas predstavlja najnovije uređaje, evo što bismo mogli vidjeti tijekom novog Galaxy Unpackeda

Poznati korejski proizvođač večeras predstavlja najsvježije uređaje iz prestižne serije Galaxy, a navodno ćemo vidjeti još nekoliko noviteta

Konačno, tu je i novi dizajn. S23 i S23 plus imat će zaobljene rubove te će se riješiti izbočine za kameru dok će Ultra više podsjećati na Note sa svojim 1440p 6,8-inčnim ekranom od 120 Hz, plosnatim vrhom i dnom te silosom za S-Pen.

Kad smo već kod ekrana, šuška se da će S23 imati 6,1-inčni OLED rezolucije 1080p i brzine 120 Hz dok će S23 Plus doći s nešto većom dijagonalom ekrana - 6,6 inča. Nove će smartfone i u EU pokretati Qualcommov hardver - Snapdragon 8 Gen 2. Ostatak specifikacija je relativno očekivan dijapazon memorije i zapremnine koji seže od 8 do 12 GB i od 256 GB do 1 TB na Ultri te 8 GB RAM-a, uz od 128 GB do 512 GB prostora za modele S23 i S23 Plus. Kapaciteti baterije, ovisno o modelu, sežu od 3900 mAh za Galaxy S23 do 5000 mAh za Galaxy S23 Ultra, uz brzo punjenje od 45 W na Ultri i 25 W na ostalima.