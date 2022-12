Sve laži posrnulog kriptokralja: Kako je FTX postao jedna od najvećih financijskih prijevara u povijesti

Nakon pada masivne kriptoburze FTX i uhićenja njezinog osnivača na Bahamima donosimo razloge zbog kojih pravnici u SAD-u ovaj slučaj nazivaju 'jednom od najvećih financijskih prijevara u cijeloj američkoj povijesti'

Sam Bankman-Fried bio je duboko upleten u Alameda Research

Bankman-Fried rekao je da 'nije znao što se točno događa' u Alameda Researchu te da 'nije vodio Alamedu'. Prema tužbi, to nije istina. CFTC navodi da je on potpisnik Alamedinih bankovnih računa te je bio 'autorizirani trgovac za Alamedine račune s CFTC-ovim komisionarima za ročnice'. Također je imao izravnu kontrolu nad 'svim Alamedinim trgovanjem, investicijama i financijskim odlukama'. U zatvoru je tako telefonski i preko 'mobilnih aplikacija za dopisivanje' razgovarao s čelnim ljudima Alamede.

Od svibnja 2019. do 11. studenog 2022. depoziti klijenata FTX-a - uključujući kriptovalute poput bitcoina i ethereuma te fiat valuta - bili su pod utjecajem ili kontrolom Alamede, a ona ih je koristila za svoje namjere, piše u dokumentu. Za to je, napominje Verge, znao samo mali krug insajdera. Alamedini trgovci imali su pristup 'u suštini neograničenim' sredstvima FTX-a, a standardni procesi prijenosa sredstava iz FTX-a u Alamedu bili su skraćeni kako bi ona dolazila do njih prije bilo koga drugog.

Bankman-Fried je, unatoč tome, htio uvjeriti svijet da su dva entiteta čvrsto odvojena, piše u tužbi. To je, kažu, bio glavni razlog zbog kojeg je otišao s mjesta izvršnog direktora Alamede. Kad je FTX bio na rubu propasti, trgovci Alameda Researcha dobili su naredbu da sve što prije prodaju i 'načelno naprave sve što im je u moći kako bi se domogli milijardi dolara koje bi poslali nazad u FTX'. Kada je trgovac opisao što planiraju napraviti, Bankman-Fried je odobrio to. Također je rekao da 'definitivno postoji trag užurbanosti' i pitao za 'vrijeme u kojem bi mogao dobiti dvije milijarde dolara', piše u tužbi.

Kad su direktori FTX-a otkrili deficit u FTX US-u, Bankman-Fried je 8. studenog rekao da će 'rupu' ispuniti sredstvima Alameda Researcha. 'Bankman-Fried je trgovcima u Alamedi naredio da ispune kapitalne zahtjeve FTX US-a te višak kapitala pošalju u FTX US', kažu iz CFTC-a.

Alameda i FTX bili su povezani na softverskoj i hardverskoj razini

Iako je izvršna direktorica Alamede Caroline Ellison prethodno izjavila da ona i Bankman-Fried drže dvije tvrtke koje su 'prilično odvojene u smislu svakodnevnog poslovanja', CFTC daje prilično jak argument da bi i to moglo biti netočno.

Bankman-Fried i drugi viši menadžeri u Alamedi i FTX-u optuženi su za 'rasprostranjen pristup međusobnim sustavima i računima'. Dva tima dijelila su uredske prostore, kao i 'ključno osoblje, tehnologiju, hardver, intelektualno vlasništvo i druge resurse', navodi se u tužbi.