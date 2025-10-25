Srušeni su tornjevi jedne od najvećih nuklearki u Njemačkoj. Evo što će biti na njenom mjestu

U Bavarskoj su, prema planu, srušena dva rashladna tornja ugašene nuklearne elektrane Gundremmingen u okrugu Günzburg. Tornjevi visoki 160 metara uništeni su od strane tvrtke za rušenje koju je angažirala energetska tvrtka RWE.

Rušenje točno u podne

Usprkos kišovitom vremenu, brojni su gledatelji promatrali s vanjske strane ograničene zone kako su dva tornja, koji su gotovo 50 godina bili prepoznatljiv orijentir u regiji između Ulma i Augsburga, srušena. Rashladni tornjevi izgrađeni su između 1977. i 1980. godine, piše tagesschau.de

Na njihovom gornjem rubu imali su promjer od gotovo 129 metara i bili su izrađeni od 56.000 tona armiranog betona. Srušeni su uz dvije eksplozije točno u podne.