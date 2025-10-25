Srušeni su tornjevi jedne od najvećih nuklearki u Njemačkoj. Evo što će biti na njenom mjestu

Nuklearna elektrana Gundremmingen nekoć je proizvodila četvrtinu električne energije Bavarske. Gotovo četiri godine nakon njenog gašenja, dva rashladna tornja su, prema planu, srušena. Na tom će mjestu uskoro biti izgrađeno skladište baterija
U Bavarskoj su, prema planu, srušena dva rashladna tornja ugašene nuklearne elektrane Gundremmingen u okrugu Günzburg. Tornjevi visoki 160 metara uništeni su od strane tvrtke za rušenje koju je angažirala energetska tvrtka RWE.
Rušenje točno u podne
Usprkos kišovitom vremenu, brojni su gledatelji promatrali s vanjske strane ograničene zone kako su dva tornja, koji su gotovo 50 godina bili prepoznatljiv orijentir u regiji između Ulma i Augsburga, srušena. Rashladni tornjevi izgrađeni su između 1977. i 1980. godine, piše tagesschau.de
Na njihovom gornjem rubu imali su promjer od gotovo 129 metara i bili su izrađeni od 56.000 tona armiranog betona. Srušeni su uz dvije eksplozije točno u podne.
Rušenje rashladnih tornjeva dio je planiranog demontiranja nuklearne elektrane. Nekada su služili za hlađenje rashladne vode zagrijane tijekom proizvodnje električne energije prije nego što bi bila ispuštena natrag u Dunav. Kao rezultat gašenja nulearki u Njemačkoj, proizvodnja električne energije u jedinici C elektrane konačno je prestala 2021. godine, dok je jedinica B bila isključena još 2017. Potpuno demontiranje nuklearne elektrane očekuje se da će trajati do 2030-ih.
Od puštanja u rad 1984. godine, elektrana je godišnje proizvodila oko 20 milijardi kilovat-sati električne energije, navodi RWE. Prema RWE-u, to je odgovaralo otprilike četvrtini proizvodnje električne energije Bavarske. Gundremmingen je bila jedna od najvećih nuklearnih elektrana u Njemačkoj. Blok A u rad je pušten 1966. godine.
Iako je demontiranje nuklearne elektrane još uvijek daleko, RWE se priprema se za naknadnu upotrebu tog prostora. Početak izgradnje skladišta baterija planiran je za srijedu. Prema RWE-u, skladište s kapacitetom od oko 700 megavat-sati bit će najveće u Njemačkoj.
Takvi sustavi potrebni su za pohranu solarne energije generirane tijekom dana kada sja sunce, a zatim je otpuštanje noću. U Gundremmingenu se također planira fotonaponski sustav i nova plinska elektrana.