'Hrvatska ide prema gradnji nuklearke, to je strateško pitanje'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji Otvoreno poručio je da Hrvatska ne razmišlja samo nego i operativno radi na realizaciji projekta nuklearne elektrane. Istaknuo je da je osnovana radna skupina koja priprema zakon o nuklearnoj energiji te da će se o gradnji odlučivati u interesu energetske neovisnosti države

'O lokaciji nuklearke će odlučivati struka' Ministar Ante Šušnjar je podsjetio da je početkom godine u njegovu ministarstvu osnovana radna skupina za nuklearnu energiju. 'Ja bih rekao da se samo ne razmišlja, nego i operativno radimo na realizaciji tog projekta. Prvi korak je bio osnivanje radne skupine koja radi na izmjenama i donošenju zakona o nuklearnoj energiji. Nadam se da će do kraja godine zakon biti pred Saborom i usvojen', rekao je Šušnjar, prenosi HRT. Pritom je naglasio da to nije ideološko nego strateško pitanje kazavši: 'Ako želimo biti energetski neovisna zemlja, moramo ići u tom smjeru. To je smjer kojim ide cijeli moderni svijet i bez toga nema energetske neovisnosti'. Istaknuo je da EU u svom višegodišnjem financijskom okviru predviđa 240 milijardi eura za ulaganja u nuklearnu energiju. Na pitanje o mogućoj lokaciji nove nuklearne elektrane odgovorio je da će o tome odlučivati struka.

'U radnoj skupini su ljudi koji znaju o nuklearnoj energiji, a razvijamo i suradnju s našim učilištima. Dominantno hrvatska pamet sudjelovala je u izgradnji nuklearne elektrane Krško. Želimo revitalizirati studij nuklearne energetike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, kako bi se odgojili novi kadrovi za izgradnju i upravljanje takvim elektranama u Hrvatskoj', istaknuo je. Ministar je naglasio da Hrvatska iz Nuklearne elektrane Krško danas dobiva oko 16 posto energije. Sama ta činjenica, dodao je 'dovoljno govori koliko je nuklearna energija bitna. To je bazna energija koja nam je potrebna uz sve obnovljive izvore energije, jer stabilizira mrežu i sustav'. Kazao je da je hrvatska energetika danas prožeta privatnim interesima i težnjom za zaradom, ali da država mora voditi računa o državnom interesu. Medaković: Rizici nuklearnih elektrana izuzetno niski 'Rizici postojećih nuklearnih elektrana, onih koje se danas grade i koje su u pogonu, izuzetno su niski. U kontekstu svakodnevnih rizika oni su potpuno zanemarivi', rekao je Član Uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Dodao je da je Krško dovedeno na razinu elektrana nove generacije i da je s novim sustavom unaprijeđeno reda veličine stotinjak puta u odnosu na izvorni projekt. 'Nesreće koje su se događale u prošlosti bile su posljedica ljudskih pogrešaka ili izuzetno velikih vremenskih i seizmičkih događaja, koji su bili izvan projektnih okvira. Nove elektrane i postojeće s unapređenjima daleko su iznad tih rizika. Može se reći da su nuklearne elektrane izuzetno sigurni objekti', naglasio je. Ćorak: Postojala lokacija, moratorij nakon Černobila Osnivač i vlasnik Instituta za nuklearnu energiju Inetec Duško Ćorak podsjetio je da je još 1970-ih postojao plan da se nakon Krškog gradi i nuklearna elektrana u Hrvatskoj. 'Potpisan je međurepublički sporazum da će se prva elektrana graditi u Sloveniji, a druga u Hrvatskoj. Već 1975. započeli smo intenzivne aktivnosti na pripremi lokacija. Istraživanje lokacije traje 5 do 10 godina i vrijedi oko 100 milijuna eura. Mi smo proveli kompletno istraživanje i u konačnici se orijentirali na dvije lokacije – Prevlaku kod Ivanićgrada i Dunav', rekao je Ćorak. Objasnio je da je za Prevlaku bila planirana jedna jedinica, a za Dunav četiri bloka snage po 1300 megavata. Do 1987. bio je izrađen preliminarni sigurnosni izvještaj, studija utjecaja na okoliš i raspisan tender za Prevlaku. Ponude su dali Westinghouse, Framatome i Rosatom, istaknuo je. Ćorak je podsjetio da je nakon nesreće u Černobilu 1986. godine donesena odluka o moratoriju.