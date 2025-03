Noland u mozgu ima Muskov čip. Otkrio je koliko mu pomaže i čemu se nada

Imati čip u mozgu koji može prevesti vaše misli u računalne naredbe možda zvuči kao znanstvena fantastika. Za Nolanda Arbaugha to je stvarnost.

To nije bio prvi takav čip - nekolicina drugih kompanija također ih je razvila i ugradila - ali Nolandov neizbježno privlači više pozornosti zbog osnivača Neuralinka Elona Muska .

Kada je Nolandov implantat najavljen, stručnjaci su to pozdravili kao značajnu prekretnicu , istovremeno upozoravajući kako će trebati vremena za stvarnu procjenu. Musk je u to vrijeme bio oprezan, objavivši tek kako početni rezultati pokazuju obećavajuću detekciju neuronskih vrhunaca. Privatno, bio je puno optimističniji, što je potvrdio i Noland.

To je složeno područje na kojem znanstvenici rade već nekoliko desetljeća.

Noland kaže kako važni nisu ni on ni Musk već – znanost. Svjestan je rizika kojima je izložen, ali spreman je pomoći, bez obzira dogodilo se nešto dobro ili loše.

Manjak privatnosti i dalje ostaje jedan od najvećih problema. Upravljanje računalom mozgom potencijalno može dati pristup u misli, uvjerenja i osjećaje osobe koja to radi. Neizvjesno je i što će se dogoditi kad istekne rok od šest godina, koliko je predviđeno za testiranje Neuralinkovog čipa.

No, Nolanda to zasad ne brine. On želi vidjeti daljnji napredak u razvoju čipova i povećanje opsega njihovih mogućnosti. Nada se kako bi mu uređaj s vremenom mogao omogućiti upravljanje invalidskim kolicima ili čak futurističkim humanoidnim robotom.

Ni sa sadašnjom tehnologijom nije sve išlo glatko. U jednom je trenutku zbog tehničkih problema u potpunosti izgubio kontrolu nad računalom. To je bilo uznemirujuće iskustvo.