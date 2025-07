Reutersovi profili na X-u blokirani u Indiji, vlada negira odgovornost

Kako navodi Reuters, indijski korisnici koji pokušaju pristupiti profilu @Reuters — koji ima 25 milijuna pratitelja — umjesto sadržaja vide poruku da je račun 'withheld in IN (India) in response to a legal demand' ('blokiran u Indiji kao odgovor na pravni zahtjev'). Međutim, glasnogovornik indijske vlade rekao je za Reuters kako nijedna državna agencija nije podnijela takav zahtjev.

Glasnogovornik Reutersa istaknuo je da novinska agencija surađuje s platformom X Elona Muska kako bi riješila ovaj problem. Reuters dodaje da je njihov tim za društvene mreže još u svibnju primio obavijest od X-a kako tvrtka blokira određeni sadržaj na zahtjev indijske vlade, iako tada nije bilo jasno o kojoj se državnoj agenciji ili kojem sadržaju radi.