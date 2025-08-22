Nitko nikad nije ovako ponizio Srbiju i Crvenu zvezdu kao što je to napravio ovaj Rus

Beogradski klub traži pojačanje u vrhu napada jer se očekuje odlazak Senegalca Cherifa Ndiayea , koji bi karijeru trebao nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Za njega je stigla ponuda vrijedna osam milijuna eura, a u Zvezdi su kao idealnu zamjenu vidjeli upravo 26-godišnjeg ruskog ofenzivca Maksima Glushenkova .

Klubovi su se već sve dogovorili, no Glushenkov nije pokazao interes za preseljenje u Beograd i odlučno je odbio transfer u Srbiju.



'Srbija je dosadna i tužna. Ni blizu St. Peterburga. Ne želim ići tamo!', navodne su riječi ovog napadača, a ruski mediji dodaju:



'On jednostavno ne vidi svrhu odlaska u Crvenu zvezdu. Želi samo u Lokomotivu, ali Zenit ga ne želi slati u redove rivala. Ponuđena mu je posudba u Crvenu zvezdu, on se samo nasmijao i pokazao je rezultat utakmice protiv Pafosa. Ipak, ako Zvezda uđe u Ligu prvaka, mogao bi promijeniti odluku...'

Glushenkov će tako, barem za sada, ostati član Zenita, jer gotovo je nevjerojatno da će ga beogradski klub angažirati nakon svega što je rekao.

U Zenit je Glushenkov stigao prošle godine. Plaćen je više od šest milijuna eura i iza sebe ima zaista dobru sezonu. Ukupno je u dresu velikana iz St. Peterburga odigrao 31 utakmicu uz učinak od 11 golova i pet asistencija. Mnogi tvrde da je bio uvjerljivo najbolji igrač Zenita.