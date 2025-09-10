Jaguar Land Rover i dalje paraliziran nakon hakerskog napada: 'Situacija je ozbiljna'

Tvrtka je prošlog utorka zaustavila proizvodnju čim je otkrila napad, a zaposlenici su od tada poslani kućama. Prema informacijama Sky Newsa, proizvodnja ostaje obustavljena i u srijedu, a nema naznaka kada bi se 34.000 zaposlenika u Ujedinjenom Kraljevstvu moglo vratiti na posao.

'Volio bih da mogu dati vremenski okvir, ali ne mogu. Situacija je vrlo ozbiljna i traje već tjedan dana', izjavio je poslovni ministar Sir Chris Bryant.

Dodao je kako ne može otkriti tko stoji iza napada, iako je hakerska skupina Scattered Spider preuzela odgovornost. Riječ je o istoj skupini kojoj se pripisuje napad na britanske maloprodajne lance ranije ove godine, zbog čega je Marks & Spencer pretrpio štetu od oko 300 milijuna funti. U travnju su uhićene četiri osobe osumnjičene za povezanost s tim napadom, ali su ubrzo puštene uz jamčevinu.

Na pitanje je li incident povezan s napadom na M&S, Bryant je odgovorio kako to nije poznato. 'Mislim da još nitko nije donio siguran zaključak o tome', rekao je.

Poziv na hitnu raspravu

JLR je za petak zakazao sastanak s lokalnim zastupnicima čiji su birači pogođeni obustavom rada. 'Tvornica JLR-a u Halewoodu važan je i cijenjen poslodavac. Mnogi moji birači ondje rade, kao i tisuće ljudi u dobavljačkom lancu', istaknuo je laburistički zastupnik Derek Twigg, koji je u parlamentu postavio hitno pitanje o vladinom odgovoru na napad.

Twigg je upozorio da bi posljedice mogle imati 'još ozbiljniji i dugotrajniji učinak na gospodarstvo'. 'Ne smijemo si dopustiti nikakav stupanj samozadovoljstva. U ovom prostoru djeluju ozbiljni kriminalci, ali i zlonamjerne državne sile. Čak 40% britanskih tvrtki prošle je godine prijavilo neki oblik kibernetičkog napada – naglasio je ministar Bryant.

Jaguar Land Rover poručio je da timovi 'rade danonoćno' kako bi se rad u tvornicama nastavio u 'kontroliranim i sigurnim uvjetima'. 'Iskreno nam je žao zbog poremećaja koje je ovaj incident izazvao. Naši prodajni partneri i dalje ostaju otvoreni, a javnost ćemo redovito obavještavati o napretku', poručili su iz tvrtke. JLR globalno zapošljava 39.000 ljudi, dok još tisuće rade u partnerskim i dobavljačkim tvrtkama.