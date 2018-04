Računalo umire? Ovo su najčešći načini na koje ga sami usporavate

Računala s vremenom postaju sve sporija u obavljanju zadataka, no za to nisu isključivo sama kriva. Mnoge greške koje rade korisnici pridonose sporom radu, a evo kako riješiti problem i na što pripaziti

Način na koji koristite računalo može mu produžiti život i performanse ili može stvoriti problem kao što je sporiji rad. Najčešći uzroci ove boljke su nedovoljno RAM-a, previše instaliranih programa, malwarei i virusi te loše održavanje i nedovoljno često pokretanje sustava i programa, navodi MakeUseOf.

Evo što možete učiniti ako koristite Windows 10 kako biste spriječili usporavanje rada računala.

Instaliranje previše programa

Prva stvar koju mnogi rade kad kupuju novo računalo je instaliranje softvera, no treba biti umjeren. Svaka aplikacija koju instalirate troši dragocjene resurse računala. Programi konzumiraju RAM tako što je u tvorničkim postavkama svakoga zadan rad u pozadini kako biste mogli dobivati obavijesti i kad ga ne koristite. No to vam često nije potrebno. Tijekom postupka instalacije kada se od vas zatraži da softver bude dostupan programskoj traci, odaberite NE, osim ako vam zaista nije potreban.

Problem s dopuštenjem pokretanja softvera u pozadini je taj da svaki softver koji to čini troši dio raspoloživog RAM-a. Kada počnete instalirati svaku besplatnu aplikaciju koju ste pronašli, čak i ako softver nije zlonamjeran, još uvijek može trošiti RAM. Kako biste zaštitili računalo, možete pregledati aplikacije koje trenutno koriste RAM-a otvaranjem Task Managera ili Upravitelja zadatcima. Ovaj popisa vam može poslužiti kao početna točka za deinstaliranje nepotrebnih aplikacija.

Aplikacije koje se pokreću pri pokretanju računala također mogu biti problem. Takozvane 'startup aplikacije' se pokreću svaki put kad se računalo pokrene i s vremenom ga to dramatično usporava. Kako biste otkrili koje su aplikacije za to zaslužne, pronađite Task Managera ili Upravitelja zadacima i kliknite na Startup ili Pokretanje. Na starijim Windowsima morat ćete otvoriti cmdprompt i upisati 'MSCONFIG' da biste pristupili popisu pokretanja. Deinstalirajte one koje vam ne trebaju.