Prvi smo razgovarali sa cyber policajcima koji su ulovili hakera iz Zaprešića: Otkrili su nam nevjerojatne detalje slučaja o kojem svi bruje

Kako je doista počela priča koja je rezultirala spektakularnim uhićenjem 19-godišnjaka tportal doznaje na licu mjesta, kod zaslužnih za cijeli pothvat - Službe kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije. Evo što su nam ispričali o tom, ali i drugim slučajevima kojima se bave

U nizu kampanja upozorava se da se ograniči javno dostupan sadržaj na društvenim mrežama i najvažnije da se takva komunikacija odmah prekine, sadržaji sačuvaju, izvrši prijava policiji te da se ništa ne plaća iznuditelju.

Pitamo ih za suradnju s Facebookom koji je na glasu kao težak za otkrivanje podataka o svojim korisnicima, no to nije slučaj.

'Facebook na sve upite odgovara u najbržem roku, dok Google traži zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć, no ne i u žurnim slučajevima. Društvena mreža Twitter pak ima praksu obavijestiti vlasnika računa čiji se podaci traže, no i to ovisi od slučaja do slučaja', kaže nam Marko Vrkljan.

U svemu važnu ulogu ima i digitalna forenzika, kojom se bavi Dragan Marić.

U njegovim rukama i alatima koje nam je pokazao završe svi IT uređaji iz kriminalističkih istraga čiji se forenzički klonovi naprave.

'Riječ je o vrlo detaljnom poslu, a izrada klona primjerice mobitela i analiza istog može potrajati i do tjedan dana budući da su mobilni uređaji sve složeniji', objašnjava Marić.